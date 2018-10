Champions League: Barcellona Inter. Spalletti: "Sfruttiamo l'onda del derby"

"Riuscendo a fare punti, possono essere punti fondamentali. Tratteremo questa partita come una partita chiave, importantissima". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha definito così la gara di domani contro il Barcellona in Champions. "L'entusiasmo che arriva dal derby è una grande opportunità, dovremo riuscire a sfruttarlo - ha proseguito -. Facendo risultato si possono fare dei passi avanti per la qualificazione, ma bisogna avere la convinzione di potersela giocare. Dobbiamo fare noi la partita e cercare di esprimere il nostro calcio, che ha buona qualità". Per quanto riguarda la formazione, Spalletti ha spiegato: "Si tratta di vedere come sta Brozovic, ha ancora fastidio al muscolo mentre Perisic sembra aver smaltito una buona quantità del problema del trauma. Miranda gioca". Nel Barcellona, invece, potrebbe essere in campo l'ex Rafinha: "Lo saluto e lo ringrazio per quello che ci ha dato nella passata stagione in funzione dell'obiettivo, è stato fondamentale per noi".

"L'assenza di Leo Messi ovviamente ci condiziona, ma dobbiamo vincere le partite che verranno anche senza di lui". Lo ha detto il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l'Inter. "Ci sono diversi giocatori che possono sostituirlo, possiamo anche cambiare modulo per fare in modo che la sua assenza sia meno evidente. Rafinha può essere una opzione per sostituirlo e non perché ha giocato nell'Inter". "Davanti avremo una squadra che si trova nel miglior momento della sua stagione, che ha vinto sette partite consecutive, ha vinto spesso negli ultimi minuti e ha un buono spirito - le parole di Valverde sui nerazzurri -. Sarà una bella partita e sarà anche importante, perché chi vince fa un passo importante per la qualificazione", ha concluso l'allenatore del Barcellona.

Icardi,offerte Spagna? Sto bene all'Inter - ''Offerte dalla Spagna? Da tempo dico che sto molto bene a Milano, non voglio andare via". Lo dice Mauro Icardi, alla vigilia della sfida di Champions al Camp Nou, contro un Barcellona privo di Messi. "Io sono tranquillo all'Inter. L'obiettivo era giocare in Champions e migliorare le prestazioni della squadra in campionato. Sono anche il capitano, quindi mai ho pensato di andare via". "È un peccato che Messi non ci sia, perché è il migliore al mondo. Però cercheremo di approfittare di questa cosa", ha aggiunto il centravanti argentino dell'Inter. ''Tornare qui sarà speciale per me, a Barcellona è iniziata la mia carriera, questa società mi ha dato tanto e li ringrazio - le sue parole -. Ma non ho mai avuto dubbi quanto c'è stata la possibilità di venire in Italia''. Prova a tenere alta la concentrazione Joao Miranda, anche se nel Barcellona non ci sarà Messi. ''I blaugrana non sono solo mESSI, ci sono altri grandi giocatori che possono fare la differenza - ha detto il difensore brasiliano. Abbiamo qualità per giocare, siamo qui non per essere spettatori ma per vincere. Conosciamo le difficoltà di questo gruppo, la partita di domani è importante ma non sarà decisiva''.

Brozovic e Perisic convocati per Barcellona - Ci sono anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic nella lista dei 19 convocati dell'Inter per la sfida di domani contro il Barcellona. I due giocatori croati, alle prese entrambi con una contusione alla coscia destra subita nel corso del derby con il Milan di domenica, voleranno quindi insieme alla squadra in Spagna. Restano comunque in dubbio per la sfida del Camp Nou, seppur ci sia ottimismo. Assente ovviamente Radja Nainggolan dopo la distorsione alla cavigilia, oltre ai giocatori non inseriti in lista Uefa come Gagliardini, Dalbert e Joao Mario.