Serie A: Udinese Napoli. Ancelotti: "Priorità a chi non ha giocato in Nazionale"

"Nella partita di sabato daremo priorità a quelli che non sono stati convocati nelle Nazionali e che si sono allenati qua". Carlo Ancelotti non dà la formazione, ma indica i principi generali ai quali farà riferimento nello scegliere gli uomini che domani sera affronteranno l'Udinese. "Insigne, Luperto e Ounas - dice l'allenatore - non saranno convocati, perché hanno ciascuno un problema fisico. Altri come Milik e Zielinski hanno giocato domenica e dunque hanno avuto tutto il tempo per recuperare. Ospina è arrivato ieri, Diawara si è allenato solo oggi...". "Poi - aggiunge Ancelotti - ci sono valutazioni di natura tattica. L'Udinese ha un'identità ben precisa. Si difende in maniera organizzata e sfrutta bene il contropiede. Lasagna è molto pericoloso in questo. Sono queste le cose che abbiamo pensato per preparare una strategia efficace".

Probabili formazioni di Udinese-Napoli. Udinese (4-4-1-1): 22 Scuffet, 19 Stryger Larsen, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck, 3 Samir, 6 Fofana, 11 Behrami, 38 Mandragora, 72 Barak, 10 De Paul, 15 Lasagna. (1 Musso, 88 Nicolas, 4 Opoku, 2 Wague, 18 Ter Avest, 99 Balic, 21 Pontisso, 23 Pussetto, 9 Vizeu, 77 D'Alessandro, 91 Teodorczyk). All.: Velazquez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Badu, Ingelsson, Pezzella, Machis. Napoli (4-4-2): 27 Karnezis, 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 33 Albiol, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 9 Verdi, 14 Mertens, 99 Milik. (25 Ospina, 22 D'Andrea, 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 8 Fabian Ruiz, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski). All.: Ancelotti. Indisponibili: Meret, Ghoulam, Younes, Insigne, Ounas e Luperto. Squalificati: nessuno. Diffidati: Koulibaly. Arbitro: Mariani di Aprilia Quote Snai: 6,00 3,85 1,60.

Velazquez punta su De Paul e Lasagna contro il Napoli - L'Udinese affronterà il Napoli con soluzioni tattiche nuove da quelle proposte due settimane fa nella sconfitta interna con la Juventus. "Sono due squadre diverse - ha detto il mister, Julio Velazquez, nella conferenza stampa della vigilia della sfida casalinga con i partenopei - con differenti moduli di gioco. La cosa più importate sarà tuttavia il nostro approccio alla gara, che viene prima di come ci schieriamo in campo: possiamo fare molto bene". L'allenatore friulano punta sul morale a mille di De Paul e Lasagna: "Esordire con l'albiceleste e la maglia azzurra sono emozioni uniche - ha ricordato - e questi successi fanno bene a tutti: a loro, alla squadra, alla società". Lasagna ha però sollecitato un maggiore aiuto da parte della squadra per trovare la via del gol: "Le sue frasi vanno contestualizzate - ha ammonito il mister -: lui può giocare da solo, con un compagno d'attacco o in un tridente, ma ritrovare la via della rete non è l'unico parametro per giudicare un calciatore. Io sono soddisfattissimo del suo rendimento, della sua abnegazione, del lavoro che fa dentro e fuori dal campo. Di una cosa sono certo: alla fine di questa stagione si parlerà di un'annata spettacolare per Kevin Lasagna". Velazquez non si sbilancia su moduli e interpreti che cercheranno di fermare la corazzata Napoli: "Vedremo domani mattina: ci siamo ritrovati da poco dopo le nazionali e devo fare le ultime riflessioni. Pussetto può ad esempio interpretare vari ruoli dell’attacco così come sarà importante l'apporto di Teodorczyk, che nella sosta ha lavorato molto, ma devo attendere le prossime ore per capire se è pronto". Rispetto alla situazione in classifica, con 8 punti in altrettante gare, l'allenatore friulano invita ad analizzare il livello delle avversarie affrontate: "Il calendario non è stato nostro alleato", ha spiegato. "Abbiamo fatto complessivamente bene in trasferta, conquistando 4 punti con squadre del nostro livello come Parma, Chievo e Bologna, e per il resto abbiamo affrontato solo formazioni top del campionato italiano". Per questo, ha concluso, "servono pazienza e tranquillità, senza farsi prendere dallo sconforto per le recenti sconfitte. Tolto uno spezzone di gara contro i felsinei, per il resto non ho nulla da recriminare ai miei ragazzi".