Serie A: Juve Genoa, Allegri: "Ronaldo è molto sereno, lavora bene"

"Cristiano è molto sereno, sta lavorando bene. Le accuse? Sono cose personali, non posso e non devo rispondere". Allegri spende parole d'elogio per CR7 nel periodo reso complicato per il portoghese dalle accuse di violenza sessuale: "Si è inserito molto bene, con grande umiltà, mettendosi a disposizione della squadra - ha spiegato il tecnico -. Ha portato attenzione e senso di responsabilità, che questa squadra ha comunque sempre avuto. E poi fa gol, quello che sa fare meglio di tutto oltre che molti assist"

Juric, possiamo fare male alla Juventus - Gara d'esordio per Ivan Juric domani all'Allianz Stadium contro l'imbattuta Juventus. Il tecnico che ha sostituito Ballardini non si considera battuto in partenza. "Una chance nel calcio c'è sempre e sono convinto che possiamo fare bene - dice Juric -. In questo periodo però la Juve gioca il miglior calcio. Noi possiamo fare male e fare una bella partita, ma contro le grandi squadre spesso molto dipende da loro". Contro la Juve stellare l'allenatore fa pretattica nascondendo per ora le sue scelte. L'unica certezza è che "giocherò con due punte. Una è il capocannoniere Piatek, l'altra probabilmente Kouamè", precisa il tecnico del Genoa. Secondo Juric, "la Juventus "è una squadra veramente forte e non solo in Italia ma anche in Europa. Sta giocando un calcio bello, diverso e con varie soluzioni. Sono in un grande momento". Ma le aspettative di Juric per domani sono molte. "Mi aspetto tante cose positive - sottolinea -, anche se contro la Juve non ti è permesso fare tutto quello che pensi. Ma io spero di vedere in campo dai miei già tante cose che abbiamo provato in settimana. Sono giocatori intelligenti e possono farle".

Monito De Sciglio: "Genoa e dopo-sosta, sabato ricco di insidie" - Con i ritorni di Cuadrado, Bentancur e Dybala, arrivati alla Continassa oggi, è partita ufficialmente l'ultima fase del percorso settimanale della Juventus, quello che porterà alla sfida di sabato con il Genoa all'Allianz Stadium. Alla soddisfazione per il gruppo finalmente ricomposto, se si esclude l'assenza dell'infortunato Khedira, si è aggiunto per Allegri il sospiro di sollievo sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito precauzionalmente al 57' della sfida tra Argentina e Brasile. L'attaccante argentino si è allenato con il gruppo, rilanciando la sua candidatura per sabato e per martedì prossimo, quando all'Old Trafford la Juventus affronterà il primo esame di maturità in Champions League contro il Manchester United. Nel primo allenamento a ranghi completi dopo due settimane ha svolto solo lavoro atletico Juan Cuadrado, mentre sono ormai pienamente recuperati sia Rugani che De Sciglio, quest'ultimo pronto per una maglia da titolare già sabato, in una partita ricca di incognite: "Il Genoa ha cambiato da poco allenatore, vorrà fare bella figura a Torino - il monito lanciato a tutto l'ambiente dal laterale di Allegri -. Inoltre riprendere dopo la sosta non è mai facile".