Serie A: Frosinone-Empoli, probabili formazioni

Seduta mattutina del Frosinone in ritiro a Roma. Dopo una fase di riscaldamento, Longo ha sottoposto i 'suoi' a un test in famiglia. Si è aggiunto alla squadra anche Campbell, rientrato dopo le due amichevoli con la 'sua' Nazionale, il Costarica. Ai box Hallfredsson, alle prese con una tendinosi rotulea al ginocchio destro che gli ha impedito di giocare con la 'sua' Nazionale. Allenamento differenziato anche per Perica e Krajnc. Contro l'Empoli, alle 12,30 di domenica, le novità saranno in difesa: Ariaudo e Brighenti al posto di Salamon e Krajnc, mentre a centrocampo Maiello subentrerà ad Hallfredsson.

Squadra al lavoro in vista della trasferta di Frosinone. In gruppo è tornato Antonelli che potrebbe essere tra i convocati per la sfida contro i ciociari. Da valutare la condizione di Frederic Vezeli, rientrato dagli impegni con la Nazionale con un affaticamento muscolare. Per il difensore oggi lavoro differenziato. Allenamento a parte anche per Levan Mchedlidze. Entrambi, al momento, sono in dubbio per la sfida di domenica. Per quanto riguarda il campo, la squadra ha disputato esercitazioni a tema

Probabili formazioni

Frosinone (3-4-1-2): 57 Sportiello, 6 Goldaniga, 15 Ariaudo, 23 Brighenti, 17 Zampano, 8 Maiello, 66 Chibsah, 3 Molinaro, 28 Ciano, 29 Campbell, 9 Ciofani. (22 Bardi, 2 Ghiglione, 4 Vloet, 5 Gori, 10 Soddimo, 11 Perica, 24 Cassata, 25 Capuano, 27 Salamon, 32 Krajnc, 33 Beghetto, 88 Crisetig, 89 Pinamonti). All.: Longo. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ardaiz, Dionisi, Hallfredsson, Paganini.

Empoli (4-3-1-2): 21 Terracciano, 2 Di Lorenzo, 26 Silvestre, 22 Maietta, 13 Antonelli, 8 Acquah, 28 Capezzi, 33 Krunic, 6 Zajc, 11 Caputo, 20 La Gumina. (1 Provedel, 99 Fulignati, 29 Marcjanik, 32 Rasmussen, 31 Untersee, 23 Pasqual, 4 Brighi, 10 Bennacer, 48 Ucan, 8 Traorè, 66 Mraz, 19 Jakupovic). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Rodriguez, Polvani, Mchedlidze, Lollo, Veseli.

Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 2,90; 3,20; 2,50.