Premier: esame Chelsea per lo United

Ripresa col botto, dopo la pausa per le Nazionali e prima della ripresa della Champions. Il Chelsea di Sarri co-capolista fa l'esame al Manchester United di Mourinho che si è salvato dal naufragio di un possibile esonero, rimontando il Newcastle. Ma un'altra sconfitta potrebbe creare danni seri al tecnico portoghese, mentre i 'Blues' del magico Hazard sono sempre più consapevoli di poter battersi per il titolo. Ostacoli modesti per le altre due battistrada, Manchester City e Liverpool, alla vigilia della Champions. Trappola West Ham (che si esalta con le grandi) nel derby contro il Tottenham. Nel posticipo l'Arsenal vuole dare continuità di risultati, ospitando il Leicester.

