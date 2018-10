Ligue1: il Monaco di Henry all'esordio a Strasburgo

Nell'attesa del Napoli, il PSG si accinge a fare 10 su 10 in Ligue 1, ospitando l'Amiens. Dopo sette sconfitte, zona retrocessione e una vittoria che manca da due mesi, il Monaco ha mandato via Jardim, il tecnico dello scudetto e della semifinale Champions. Al suo posto Thierry Henry, che esordisce a Strasburgo. St.Etienne, Montpellier e Lilla hanno avversari abbordabili per proseguire il loro percorso eccellente, mentre il Marsiglia di Garcia è impegnato in trasferta nel derby contro Nizza di Balotelli, prima di ospitare la Lazio.

Il quadro della 10/ma giornata

Lione-Nimes stasera

Paris SG-Amiens sabato alle 17

Caen-Guingamp alle 20

Dijon-Lilla

Nantes-Tolosa

Reims-Angers

Strasburgo-Monaco

Montpellier-Bordeaux domenica alle 15

St. Etienne-Rennes ore 17

Nizza-Marsiglia ore 21

Classifica

PSG 27

Lilla 19

Marsiglia e Montpellier 16

St. Etienne 15

Lione e Bordeaux 14

Tolosa 13

Strasburgo 12

Angers, Rennes e Nizza 11

Caen, Amiens, Nimes, Digione e Reims 10

Monaco e Nantes 6

Guingamp 5