LaLiga: apre il Celta, clou è Barça-Siviglia LIVE

Scontro al vertice della Liga, con il Barcellona che riceve il capolista Siviglia. I blaugrana non vincono da oltre un mese (tre pari e una sconfitta col Leganes), toccherà al solito Messi (6 gol) suonare la carica, ma ogni risultato diverso dalla vittoria sarà un disastro. Il Siviglia tiene il suo passo e approfitta delle carenze altrui. Ancora peggio del Barca (che incontrerà nel 'Clasico' del 28 ottobre) sta il Real Madrid, reduce da un pari e due sconfitte (oltre al capitombolo di Mosca). Lopotegui è a rischio esonero e potrebbe essere sostituito da Antonio Conte. Più regolare l'Atletico Madrid, che gioca contro un Villarreal in crisi. Ambizioni crescenti per il Leganes che fa visita a un Valencia in grande difficoltà. Il Betis Siviglia, avversario del Milan in Europa League, riceve il Valladolid domenica alle 20,45.

Il quadro della 9/a giornata (Risultati e classifica)