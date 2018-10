Bundesliga: Bayern cerca il riscatto - LIVE

In cerca di riscatto Bayern Monaco nella delicata sfida contro il Wolfsburg: i bavaresi sono sesti, reduci da due pari (uno con l'Ajax) e due sconfitte. Il tecnico Kovac, che pure aveva cominciato bene, si gioca la permanenza in quattro giorni nelle trasferte contro il Wolfsburg e l'Aek Atene. Intanto, si gode la vetta con ampio margine il Borussia Dortmund che ha una comoda trasferta contro fanalino di coda Stoccarda. Impegni di medio calibro per le quattro inseguitrici Lipsia, Hertha Berlino, Borussia Moenchengladbach e Magonza, che ha il compito peggiore in casa di uno Schalke in ripresa.

Il quadro dell'8/a giornata (Risultati e classifiche)