Champions League: Roma Viktoria Plzen, le probabili formazioni

La Roma ospita il Viktoria Plzen nella seconda giornata di Champions league DIRETTA "La gara con la Lazio è stata ottima e il derby vale doppio come vittoria, ma ieri ai miei giocatori ho ribadito solo un concetto: è importante mantenere l'equilibrio". Il discorso fatto da Eusebio Di Francesco alla Roma in vista dell'impegno all'Olimpico in Champions League col Viktoria Plzen è semplice: per andare lontano bisogna da mettere gli alti e bassi che hanno caratterizzato l'avvio di stagione. "Bisogna lavorare e dare continuità a quello che stiamo facendo. Serve continuità negli atteggiamenti e nel modo di stare in campo. Questa è la base da cui stiamo ripartendo" sottolineaalla vigilia il tecnico abruzzese a Trigoria, invitando i propri giocatori a non sottovalutare l'avversario: "Secondo me è una squadra tosta da affrontare, di grande fisicità, di struttura con un attaccante, Krmencik, che ha grandissime potenzialità, mena a tutti i difensori e attacca gli spazi. Al di là del sistema di gioco dobbiamo capire che dovremo scendere in campo ad armi pari dal punto di vista fisico per poi far valere la nostra maggiore qualità tecnica. Questi concetti esulano dai sistemi di gioco. Domani metterò tutti i giocatori che sono nelle condizioni di poter rendere".

Il quadro della seconda giornata di Champions League (RISULTATI E CLASSIFICA)

Roma-Viktoria

CSKA Mosca-Real Madrid

Manchester United-València

Lione-Shakhtar Donetsk

Bayern Monaco-Ajax

AEK Athens-Benfica

Roma-Viktoria Plzen, formazioni - Roma (4-3-3): Queste le probabili formazioni di Roma-Viktoria Plzen, partita di Champions League in programma domani alle ore 21 allo stadio Olimpico: Roma (4-3-3): 1 Olsen, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 7 Lo. Pellegrini, 17 Under, 9 Dzeko, 34 Kluivert. (83 Mirante, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 18 Santon, 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy, 14 Schick). All.: Di Francesco. Viktoria Plzen (4-2-3-1): 1 Kozacik, 14 Reznik, 44 Pernica, 4 Hubnik, 8 Limbersky, 6 Prochazka, 17 Hrosovsky, 11 Petrzela, 7 Horava, 19 Kovarik, 15 Krmencik. (16 Hruska, 2 Hejda, 9 Zeman, 24 Havel, 25 Cermak, 26 Kolar, 37 Reznicek). All.: Vrba. Arbitro: Raczowski (Polonia) Quote Snai: vittoria Roma 1.33; pareggio 5.25; vittoria Viktoria Plzen 8.75.