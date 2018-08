Gp Austria: Bezzecchi vince in Moto3, secondo Bastianini

L'italiano Marco Bezzecchi ha vinto la gara di Moto3 del Gp d'Austria. Il pilota della Ktm, partito dalla pole, ha preceduto il connazionale Enea Bastianini (Honda), secondo in rimonta, e lo spagnolo Jorge Martin (Honda). Grazie alla vittoria, Bezzecchi allunga in testa alla classifica del mondiale con un vantaggio di 12 punti rispetto alla spagnolo, tornato oggi in gara dopo aver mancato la prova di Brno di domenica scorsa per una frattura del polso subita in una caduta nelle prove libere del venerdì. (ANSA).