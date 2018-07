Amichevoli: Doppietta Pulisic, Dortmund affonda il Liverpool

Vittoria in rimonta per il Borussia Dortmund che batte il Liverpool in rimonta 3-1 complice anche una risposta difettosa del portiere Karius. Nell'amichevole valida per l'International Champions Cup, gli inglesi erano andati in vantaggio con un gol di testa di Van Dijk al 26'. In avvio brividi per un rinvio incerto di Karius, già autore di una sciagurata prova nella finale di Champions League fortemente condizionata dai suoi errori.

Poi i Reds, che hanno lasciato in panchina Manè e Salah, prendono campo e dopo essere andati in vantaggio su calcio d'angolo, vanno più volte vicini al raddoppio con i tedeschi che non riescono ad essere pericolosi. Cambia la musica nella ripresa con l'ingresso di Pulisic, già decisivo con il City: prima si procura il rigore che trasforma al 66', poi segna il gol del sorpasso all'89 al termine di un contropiede. Infine nei minuti di recupero è l'autore del tiro respinto malamente da Karius sui piedi di Larsen per il definitivo 3-1 dei tedeschi, a punteggio pieno nel torneo delle stelle.