Tour: bis della maglia gialla Thomas sull' Alpe d'Huez

Bis di Geraint Thomas sul traguardo dell'Alpe d'Huez. Il gallese, già vincitore ieri, ha vinto la 12/a tappa del Tour de France, da Bourg Saint Maurice all'Alpe d'Huez di 175,5 km. Il portacolori del Team Sky ha preceduto ha preceduto Tom Dumoulin (a 2") e Romain Berdet (a 3"), rafforzando la leadership in classifica, grazie ai 10" di abbuono.

Il gallese ha vinto in 5 h18'37". Vincenzo Nibali, nel gruppo dei migliori fino a 4km dall'arrivo, è rimasto vittima di una caduta ed è arrivato sul traguardo con un ritardo di 13", mentre il colombiano Nairo Quintana ha accusato un ritardo di 50". In classifica, il britannico del Team Sky guida con 1'39" su Froome, 1'50" su Dumoulin e 2'37" su Nibali.

Cade Nibali a 4 km dal traguardo dell'Alpe d'Huez - Vincenzo Nibali è caduto a 4 km dal traguardo dell'Alpe d'Huez, arrivo della 12ma tappa del Tour de France. Il portacolori della Bahrein Merida era nel gruppetto deik migliori all'inseguimento dell'olandese Kruijswiyk. - Nibali è caduto in un tratto di strada pieno di spettatori che dai bordi della strada hanno spesso incitato i corridori e, in qualche caso, anche disturbato. Comunque la caduta sembra essere avvenuta in un tratto transennato e Nibali dopo un po' è ripartito accumulando una 40" di ritardo dal gruppetto dei migliori.