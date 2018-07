Calcio: Samp: sabato Tavares in ritiro a Ponte di Legno

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Arriverà sabato in ritiro a Ponte di Legno nel quartier generale della Sampdoria il nuovo acquisto Junior Tavares. Il giocatore è stato prelevato in prestito dal San Paolo con diritto di riscatto. L'esterno sinistro difensivo si unirà subito al gruppo di Marco Giampaolo. Sul fronte del mercato per il centrocampo interessamento per il camerunense Stephane M'Bia, svincolato dai cinesi dell'Hebei. Trentadue anni, piace molto al responsabile dell'area tecnica blucerchiata Walter Sabatini. Un'altra opzione porta al nazionale svizzero Edimilson Fernandes, classe '96 del West Ham. (ANSA).