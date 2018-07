Nel segno Schick e Dzeko, 9 gol Roma a Latina

Schick apre le marcature, Dzeko le chiude. La nuova Roma di Eusebio Di Francesco riparte dai suoi centravanti, chiamati nella prossima stagione a competere con la Juventus di un certo Cristiano Ronaldo. Per la prima amichevole del ritiro però l'avversario è decisamente più agevole, i giallorossi affrontano il Latina liquidandolo con un netto 9-0. Troppo ampio il divario tecnico, tattico e di condizione fisica tra le due formazioni per fornire indicazioni a Di Francesco, che tuttavia dopo i primi giorni di lavoro a Trigoria ne approfitta per osservare nel test allo stadio Francioni i progressi dei nuovi acquisti. Nel primo tempo la Roma si dispone col consueto 4-3-3 con Mirante tra i pali, Karsdorp e Luca Pellegrini terzini, Manolas e Marcano centrali difensivi, De Rossi in regia con ai fianchi Lorenzo Pellegrini e Pestore, poi Under e Perotti in avanti a supporto di Schick. Proprio il ceco è grande protagonista con una tripletta e due assist per le reti di Marcano (bella rovesciata in area piccola) e Luca Pellegrini. Il sesto gol della prima frazione porta invece la firma di Lorenzo Pellegrini con un cross sbagliato che si trasforma in pallonetto imprendibile per il portiere avversario.

Nella ripresa Di Francesco ruota l'intero undici, mandando Fuzato in porta, Florenzi, Juan Jesus, Bianda e Santon in difesa, Cristante, Coric (poi sostituito da Riccardi), Strootman a centrocampo, e Kluivert, Dzeko ed El Shaarawy in attacco. Nei secondi 45' minuti la Roma trova quindi ancora la via della rete con un autogol del Latina e poi con la doppietta di Dzeko che chiude l'incontro. "Si trattava della prima partita quindi l'obiettivo era trovare la condizione, provare il gioco che vogliamo poi riproporre in campionato, e fare qualche gol - spiega Schick al termine della partita ai microfoni di RomaTv -. Io quest'anno ho grandi motivazioni, voglio dimostrare quello che ancora non ho fatto vedere, e segnare tante reti visto che sono un attaccante".