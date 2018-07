Mercato: Sarri-Chelsea ci siamo, anche Jorginho a Londra

L'affaire CRISTIANO RONALDO si allunga come un'ombra, oscurando tutto il calciomercato che resta. Al cospetto del colpaccio Juve il resto sembra banale. E, salvo clamorosi colpi di scena, sarà così fino alla fine della campagna trasferimenti, prevista subito dopo Ferragosto.



Intanto, l'italo-brasiliano EDER si appresta a volare in Cina, per giocare nello Jiangsu Suning: all'Inter, per il suo cartellino, andranno 5 milioni. L'attaccante percepirà 27 milioni lordi per due anni e mezzo di contratto. Sempre l'Inter protagonista: a Spalletti piace ZAPPACOSTA e, per averlo, potrebbe convincere i dirigenti a cedere VECINO al Chelsea. Rientrato dal Brasile a Milano, JORGINHO in queste ore tratta il passaggio al Chelsea, per giocare ancora una volta alle dipendenze di Maurizio Sarri, il cui passaggio a Londra è alla stretta finale (sarebbe questione di ore, non di giorni).



Niente Manchester City, dunque, per il playmaker dal doppio passaporto, al quale l'allenatore del Napoli vuole affidare le chiavi del centrocampo dei 'Blues'. Il club partenopeo, che oggi ha presentato Ancelotti, vuole rinforzare la fascia: oltre a LAINER del Salisburgo e ARIAS del Psv Eindhoven, la cui valutazione si aggira intorno ai 12 milioni, vuole puntare su DARMIAN e VRSALJKO, quest'ultimo di proprietà dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è di assicurarsi una valida alternativa a HYSAJ. Il nome di Karim BENZEMA circola sempre con una certa insistenza, ma i conti non tornano, soprattutto se rapportati al megacontratto del francese.

Il Nizza vuole NIANG del Torino che, se dovesse cederlo, punterebbe tutto su Simone ZAZA, da affiancare a BELOTTI in attacco. Duvan ZAPATA lascia la Sampdoria: vestirà la maglia dell'Atalanta. La querelle legata all'arrivo di Francesco ACERBI nella Lazio si è concluda positivamente, con il centrale difensivo proveniente dal Sassuolo già sottoposto alle visite mediche. Proprio il club emiliano abbassa le pretese per Domenico BERARDI che resta un obiettivo della Roma: il cartellino del giocatore adesso viene valutato 20 milioni e non più 30, come qualche settimana fa.

Il trasferimento di YARMOLENKO dal Borussia Dortmund al West Ham non impedirà la conclusione della trattativa per FELIPE ANDERSON, che si appresta a lasciare la Lazio per giocare con gli 'Hammers' (Martelli): una quarantina di milioni il costo dell'operazione.



Lucas TORREIRA lascia la Sampdoria: l'agente del centrocampista uruguagio, Pablo Betancourt, ha rivelato che l'Arsenal ha vinto la concorrenza di squadroni come il Borussia Dortmund e il Napoli, che lo ha inseguito a lungo perché vuole sostituire Jorginho. Clement LENGLET lascia il Siviglia e passa al Barcellona che verserà interamente la clausola per il difensore, che è di 35 milioni. A portarlo nel club andaluso era stato l'attuale ds della Roma, Monchi. A Barcellona arriva anche ARTHUR, proveniente dal Gremio, che è stato pagato 31 milioni e avrà una clausola rescissoria di 400 milioni. Ennesima voce su Antonio CASSANO, che si dice disposto a tornare in campo: il fantasista di Bari Vecchia avrebbe già avviato contatti con il Parma, squadra neopromossa in Serie A, ma ancora in bilico per la vicenda degli sms ambigui alla vigilia dell'ultima giornata della stagione regolare in Serie B. Infine, il Venezia ha acquisito il cartellino di Francesco DI MARIANO, ex attaccante della Primavera della Roma, figlio della sorella dell'ex bomber ai Mondiali del 1990, Totò Schillaci. Il ragazzo, classe 1996, era di proprietà del Novara.