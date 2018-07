Mercato: Fabian Ruiz al Napoli, il City prende Mahrez

Per l'acquisto di Fabian RUIZ il Napoli è alle battute conclusive. Il giocatore è arrivato a Roma ed ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. La firma sul contrato invece arriverà probabilmente domani ed il centrocampista spagnolo vestirà la maglia azzurra per le prossime cinque stagioni, con un ingaggio di 2.5 milioni di euro all'anno. Non è prevista alcuna clausola di rescissione, come si pensava in precedenza. Il Napoli corrisponderà al Real Betis 30 milioni di euro.



L'arrivo di Fabian Ruiz permetterà al Napoli di procedere alla cessione di JORGINHO al Manchester City. Alla corte di Guardiola è in arrivo anche Riyad MAHREZ. Il club campione d'Inghilterra e il Leicester, secondo quanto riporta Sky Sports UK, hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante algerino. Sessanta milioni di sterline il costo dell'operazione, circa 68 milioni di euro.



Il Sassuolo è vicino a Kevin Prince BOATENG: sarebbe un ritorno in Italia dove ha già giocato nel Milan. Il suo agente conta di raggiungere un accordo con l'Eintracht per un trasferimento definitivo. Pronto un contratto di tre anni. Manuel LOCATELLI ha dato il suo sì per il trasferimento ai neroverdi. Resta da convincere il Milan a non chiedere troppo. I rossoneri stanno valutando offerte per Nicola KALINIC e quella dell'Atletico Madrid ha superato la concorrenza del Siviglia.

Molto attiva l'Inter che ha messo nel mirino Alessandro FLORENZI, sempre in stallo per il rinnovo con la Roma, e Sime VRSALJKO. Da Milano filtra che sarebbe pronto un contratto da quattro milioni a stagione per il calciatore italiano. Superiore quindi ai tre prospettati dal ds giallorosso Monchi. Per Vrsaljko l'Inter ha avanzato una richiesta di prestito, al momento ricevendo una risposta fredda dall'Atletico Madrid.



Intanto i nerazzurri hanno depositato il contratto di Lautaro MARTINEZ ed il Milan ha fatto lo stesso con quello di Alen HALILOVIC. La Lazio ha ceduto in prestito allo Schaffhausen (Svizzera) Mamadou TOUNKARA. La Roma continua a trattare Hakim ZIYECH, anche se il giocatore dell'Ajax non è così vicino come sembrava qualche giorno fa. Lui sta facendo pressione sul club olandese perché moderi le pretese, comunque si parla di una trentina di milioni