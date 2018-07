Mercato: Bonucci ipotesi Psg, Roma è 'giallo' Ziyech

Dopo BUFFON, BONUCCI. E' l'ultima idea del Paris St. Germain per rinforzare, dopo la porta, anche la difesa, e il nuovo allenatore Tuchel avrebbe chiesto proprio il milanista, per il quale si è fatto avanti anche il Manchester United. Ma l'a.d. dei rossoneri, Fassone, assicura che il capitano non verrà ceduto, e anzi medita un colpo grosso in entrata, ovvero IMMOBILE. Molto dipenderà anche dagli sviluppi delle vicende societarie, tenendo conto anche del fatto che DONNARUMMA potrebbe essere ceduto al Chelsea, che sul mercato italiano continua anche a trattare HIGUAIN: prende corpo l'ipotesi di uno scambio che riporterebbe MORATA alla Juve.



A Roma, dove i tifosi rimpiangono ancora SALAH che oggi ha prolungato fino al 2023 l'accordo con il Liverpool, tiene banco sempre il caso ALISSON, che per decidere sul proprio futuro attenderà la fine dei Mondiali. Il brasiliano vorrebbe andare al Real Madrid, anche se il Chelsea è disposto a offrire una cifra superiore a quella proposta dai campioni d'Europa. A Trigoria comunque pensano all'eventuale sostituto, e oltre ad AREOLA è spuntato il nome di SCHMEICHEL JR., che potrebbe lasciare il Leicester. Poco chiara la situazione che riguarda ZIYECH: in Olanda danno per già fatta la cessione del marocchino da parte dell'Ajax, per 30 milioni, ma la dirigenza giallorossa smentisce, anche perché prima deve pensare alle cessioni: in uscita STROOTMAN, GERSON, per il quale insiste la Sampdoria, e FLORENZI se non firmerà il nuovo contratto (su di lui c'è l'Inter).



Il Salisburgo ha detto no all'offerta di 12 milioni del Napoli per LAINER, e De Laurentiis deve quindi ripiegare su altri obiettivi. Per l'attacco il sogno continua ad essere BENZEMA, ma non è una trattativa facile. JORGINHO non è stato convocato per il ritiro, segno quindi che alla fine andrà al Manchester City. CICIRETTI è stato richiesto dal Genoa, ma Ancelotti vorrebbe tenerlo in rosa per valutarlo durante il ritiro. Il Monaco ha offerto 15 milioni alla Juventus per KEAN, e concedendo al club campione d'Italia il diritto di 'recompra', ma il d.s. Paratici non ha fornito risposte.

Il Bologna ha ceduto MASINA al Watford, e tratta sempre con il Genoa per uno scambio DESTRO-LAPADULA. Piace anche lo spallino PALOSCHI. Il Frosinone ha cambiato obiettivo per la porta, e ora tratta SPORTIELLO, mentre il Parma è su SEPE e, per il settore avanzato, sull'egiziano TREZEGUET. Il Cagliari insiste con il Milan per avere LOCATELLI, mentre il Genoa ha chiesto LISANDRO LOPEZ al Benfica.