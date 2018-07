Mercato: Juve tutto su Milinkovic, Roma anche Ziyech

Tutto su MILINKOVIC-SAVIC. La Juventus ha deciso, ora deve però trovare il modo di finanziare l'operazione, perché il presidente della Lazio Lotito non recede dalla richiesta minima di 130 milioni di euro. Tutto ciò mentre il tecnico Simone Inzaghi gli ha chiesto di trattenere il serbo per un altro anno. In ogni caso, la Juve ci crede ed è possibile quindi che la Juve entri nell'ordine d'idee di cedere uno tra PJANIC e BENTANCUR, le cui quotazioni sono in rialzo grazie al Mondiale: i due piacciono molto al Barcellona. Per il bosniaco la valutazione data da Marotta è 80 milioni di euro, mentre per l'uruguayano ci sarebbe il veto alla cessione messo da Allegri.



C'è poi la questione HIGUAIN, perché il Chelsea tornerà a farsi avanti per averlo. La partenza del 'Pipita' potrebbe innescare un giro di punte, perché il Napoli ha in mente di tentare il colpo BENZEMA, nonostante il grosso ostacolo dell'ingaggio (8.5 milioni all'anno) che il francese percepisce a Madrid. Il Real a quel punto punterebbe su LEWANDOWSKI, in uscita dal Bayern, mentre nella Torino bianconera dovrebbe tornare MORATA. Va ricordato che anche il Milan cerca una prima punta, nonostante i problemi societari, e l'obiettivo principale, sfumato IMMOBILE, rimane FALCAO.



A proposito di Chelsea, cerca anche un portiere e se ALISSON andrà al Real o rimarrà alla Roma, i Blues avrebbero intenzione di puntare su DONNARUMMA, che in estate dovrebbe lasciare il Milan. Il talento milanista piaceva anche al Psg, che ora preferisce puntare sull'esperienza di BUFFON. Non vuole fermarsi l'Inter, che punta sempre a DEMBELE' del Tottenham e segue a fari spenti l'evolversi della trattativa per il rinnovo tra FLORENZI e la Roma. Proprio i giallorossi potrebbero mettere a segno, nei prossimi giorni, un altro colpo, prendendo ZIYECH dall'Ajax per 30 milioni di euro. A quel punto dovrebbero poi sfoltire la rosa, e sono possibili le partenze di STROOTMAN (su di lui c'è sempre il Marsiglia) ed EL SHAARAWY, che piace molto alla Fiorentina ma guadagna troppo per i parametri viola.

Il Frosinone ha preso GABRIEL per la porta, mentre in attacco valuta la candidature del veterano MAXI LOPEZ e del giovane JALLOW. La Lazio lavora anche in entrata e nella settimana entrante dovrebbe chiudere con il Sassuolo per ACERBI (CATALDI andrà in Emilia) e con il Bruges per WESLEY.