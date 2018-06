Napoli sogna Benzema, Milan non molla Falcao

Nel giorno in cui il Real Madrid 'blinda' CRISTIANO RONALDO, non concedendo sconti sulla clausola rescissoria che rimane fissata alla fantascientifica cifra di un miliardo di euro, in Italia l'Inter ufficializza POLITANO. Ma anche da queste parti tiene banco il Real, che continua a non alzare l'offerta alla Roma per ALISSON, che è stata di una sessantina di milioni (il Chelsea sarebbe pronto a pagarne 70), e potrebbe sedersi a trattare con il Napoli per BENZEMA. E' infatti l'attaccante francese il colpo grosso che hanno in mente De Laurentiis ed Ancelotti. Florentino Perez, che sogna sempre il laziale MILINKOVIC SAVIC (sul quale è tornata con forza la Juve), non lo cede per meno di 50 milioni. Il vero ostacolo per il Napoli è l'ingaggio percepito dal francese, che con i bonus supera gli otto milioni annui. Ma per il Napoli, che prima o poi sul mercato deve cominciare a fare sul serio, girano anche i nomi di due giocatori del Bayern, dove Ancelotti ha avuto modo di apprezzarli: BOATENG e VIDAL.



In Italia continua a muoversi la Juventus, che potrebbe riprendersi MORATA (lo spagnolo insiste per tornare) nell'ambito della trattativa che potrebbe portare HIGUAIN e RUGANI al Chelsea. Ma prima i collaboratori di Abramovich dovrebbero definire una volta per tutte la situazione del tecnico, scegliendo tra la conferma di Conte e l'arrivo di Sarri. In Spagna scrivono anche che La Juve è su DIGNE, ex romanista che potrebbe lasciare il Barcellona. In casa 'blaugrana' c'è anche quell'ALEIX VIDAL che scalpita perché vuole giocare di più ed è l'obiettivo del d.s. romanista Monchi nel caso FLORENZI non rinnovi il contratto in scadenza tra un anno e decida di accettare la corte dell'Inter. Il dirigente di Trigoria lavora anche per cedere BRUNO PERES, che però accetta solo destinazione brasiliane, e LEANDRO PERES, cercato dal Frosinone ma che ha un ingaggio troppo alto per la casse ciociare.



Il Milan è alle prese con i problemi societari, ma non può tralasciare il mercato. Siviglia e Atletico Madrid si sarebbero fatti avanti per KALINIC, e ora bisogna trovare un accordo: la richiesta per il croato è di 20 milioni. A quel punto, nei piani del d.s. Mirabelli, partirebbe anche ANDRE' SILVA destinazione Monaco, da dove arriverebbe FALCAO. Ma anche qui c'è un problema relativo all'ingaggio, troppo alto, del 'Tigre' colombiano. La Fiorentina ha preso dal Tolosa il portiere LAFONT, e ora punta su PASALIC e PJACA.



La Lazio tratta sempre con il Bruges per l'attaccante WESLEY, mentre dal Brasile arrivano voci su un presunto interessamento dei biancocelesti per due giocatori del Santos, il difensore LUCAS VERISSIMO (cercato anche dal Torino) e il 'regista' LUCAS LIMA. In realtà il vero obiettivo del ds Tare è LUAN del Gremio, ritenuto l'ideale sostituto di FELIPE ANDERSON nel caso questi vada al West Ham. Gli inglesi continuano a chiederlo ma non per i 45 milioni chiesti da Lotito, che agli Hammers potrebbe cedere anche LUKAKU.