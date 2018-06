Accordo Inter-Sassuolo per Politano, atteso a Milano

Inter e Sassuolo hanno trovato l'accordo per Matteo Politano. L'attaccante neroverde si trasferisce a Milano con la formula del prestito oneroso, dietro pagamento di 7 milioni, con il diritto di riscatto, fissato a 20 milioni. Il Sassuolo, nella stessa operazione, acquista i giovani Odgaard e Adorante, valutati complessivamente 7 milioni. Politano, al momento in viaggio di nozze, potrebbe raggiungere Milano nella giornata di domani e sostenere le visite mediche sabato mattina alla clinica Humanitas di Rozzano.

Il Sassuolo al centro delle trattative di questi giorni anche con la Roma che cerca BERARDI. Ma dalla società emiliana arriva la precisazione, per bocca del dg Carnevali, che verrà ceduto soltanto uno di questi due giocatori, per i quali c'è la stessa valutazione di 30 milioni di euro. La cifra può comunque essere abbassata inserendo nell'affare una contropartita tecnica. E' ciò che sta tentando di fare la Roma, che per Berardi offre 15 milioni più ZANIOLO, appena arrivato dall'Inter per NAINGGOLAN, e ANTONUCCI, talento del vivaio romanista molto stimato dal Sassuolo.

Il Sassuolo sta definendo un'altra decisione, quella di ACERBI alla Lazio, per definire la quale balla la differenza di un milione: 6 ne offre Lotito, 7 ne chiede Squinzi. La contropartita tecnica sarà invece CATALDI.





E' al lavoro anche il Napoli: una telefonata del tecnico Carlo Ancelotti ha convinto ALBIOL a rimanere, respingendo la proposta del Villarreal. I collaboratori del presidente De Laurentiis sembrano aver risolto il problema del portiere, con l'acquisto dall'Udinese della coppia KARNEZIS-MERET, per 28 milioni di euro: il greco dovrebbe fare da 'chioccia' al presunto erede di Buffon. L'Inter attende la fine del mese per muoversi ancora in entrata l'obiettivo per il centrocampo è DEMBELE' del Tottenham, mentre l'esterno basso che ha chiesto Spalletti potrebbe essere ZAPPACOSTA o FLORENZI, se non si accorda con la Roma.

DIMARCO è andato al Parma, mentre SKRINIAR ha respinto le avances del Manchester United, che vuole anche VERRATTI e in cambio offre POGBA al Paris SG.



Lavora a fari spenti la Juventus, che se cederà HIGUAIN al Chelsea potrebbe andare su LEWANDOWSKI, che vuole lasciare il Bayern. Verrà preso anche un difensore, se RUGANI dovesse trasferirsi a Londra. Molto attivo il Frosinone, che cerca gente esperta: per questo girano i nomi di MAXI LOPEZ e BURDISSO. Piacciono anche i genoani RIGONI e ROSI. Nuova richiesta della Sampdoria alla Roma per GERSON, ma a Trigoria hanno preso tempo: prioritaria è la cessione di DEFREL, che però deve abbassarsi l'ingaggio se vuole andare all'Atalanta