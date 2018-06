Juve piace Godin, Chelsea su Manolas e Higuain

Il Chelsea guarda all'Italia. Non solo perché dopo aver definito la situazione con Antonio Conte ingaggerà Maurizio Sarri e, per la gioia dei tifosi dei Blues, farà tornare Gianfranco Zola. La società londinese è infatti intenzionata a fare shopping in Italia, seguendo le indicazioni del nuovo allenatore. Sarri infatti ha chiesto HIGUAIN e, vista l'impossibilità di arrivare a KOULIBALY perché il Napoli non lo cede, a MANOLAS, acquistabile pagando i 35 milioni milioni della clausola di rescissione prevista dal contratto del romanista. Se il Chelsea paga l'unico modo che ha la Roma di tenersi il suo difensore greco è che il giocatore rifiuti il trasferimento, ma il Chelsea è pronto a garantirgli un ingaggio da 5 milioni all'anno contro i quasi 3 che guadagna a Trigoria.

Il d.s. dei giallorossi Monchi è al lavoro anche sul fronte ALISSON, perché ora avrebbe provato a convincere il brasiliano, e i suoi rappresentanti, a rimanere nella capitale per un altro anno. Per questo è disposto a raddoppiargli lo stipendio, portandolo a 3 milioni annui più bonus, stessa cifra che ha offerto a FLORENZI per il rinnovo contrattuale. Ma nonostante gli sforzi del dirigente, il portiere vuole andare al Real Madrid, che però più di 60 milioni, viste anche le buone prove di NAVAS al Mondiale, non è disposto a offrire. La Roma continua a lavorare su PASTORE e si è informata su FORSBERG, talento svedese del Lipsia. BERARDI rimane un'idea per luglio, mentre per PEROTTI ci sarebbe l'interessamento del Tottenham. GERSON è conteso da Sampdoria e Atalanta.



Il Paris Saint Germain prepara l'assalto per ALEX SANDRO e la Juventus inizia a pensare alle contromosse: Allegri ha chiesto uno tra BERNAT, spagnolo del Bayern, e DARMIAN. Se parte Higuain per Londra, potrebbe tornare d'attualità la pista ICARDI, ma piace anche LEWANDOWSKI. In difesa il rinforzo che vorrebbe la dirigenza bianconera è GODIN.



Ci sono sirene inglesi per INSIGNE, visto che Jurgen Klopp, al quale il napoletano piaceva già l'anno scorso, ha chiesto ai dirigenti di fare uno sforzo per prenderlo. Con i soldi dei Reds, De Laurentiis proverebbe ad acquistare CHIESA dalla Fiorentina, per il quale aveva già fatto un'offerta di 55 milioni di euro più i cartellini di OUNAS e TONELLI.



FELIPE ANDERSON è vicino al West Ham e la Lazio per sostituirlo starebbe pensando a PAPU GOMEZ: c'è l'accordo col giocatore ma l'Atalanta fa muro. Piace anche GELSON MARTINS, che ha rescisso con lo Sporting Lisbona (che oggi ha preso VIVIANO), ma la concorrenza è forte. Il d.s dei biancocelesti Tare lavora anche all'ipotesi BERNARD, svincolatosi dallo Shakthar Donetsk.



Rinforzi in attacco per il Genoa, che pensa a uno scambio con il Bologna tra LAPADULA e DESTRO. Ma per il reparto avanzato dei rossoblù liguri c'è anche il costaricano CAMPBELL, che non rinnoverà con il Betis. Piace anche l'interista PINAMONTI. Per IZZO c'è la richiesta del West Ham, mentre è sempre possibile il ritorno di STURARO, specie ora che MANDRAGORA è diretto verso l'Udinese. Per la porta della Fiorentina c'è un nuovo nome, considerate le difficoltà di arrivare a MERET: si tratta di GABRIEL, di proprietà del Milan e protagonista con l'Empoli nell'ultimo campionato di serie B.



Infine il Frosinone, che pensa a RIGONI che si svincola dal Genoa, e sta tentando di capire se sia possibile arrivare a CASTAN e MAXI LOPEZ. Per CIANO è stata respinta la richiesta del Cagliari, che intanto ha preso lo svincolato SRNA, che ha preferito la Sardegna all'Inter.