MotoGp: Pedrosa, ho diverse opzioni per il futuro

Dani Pedrosa aveva convocato una conferenza stampa al Montmelò appositamente per chiarire il suo futuro, ma di fatto non ha rivelato se e con quale squadra correrà la prossima stagione, dopo 18 anni in sella alla Honda ufficiale.

"Ho diverse opzioni per il futuro, in questo momento le sto ancora considerando - ha spiegato il pilota spagnolo - Non posso ancora dire quale sarà la mia scelta per il 2019".

"Ci sono più persone oggi a questa conferenza stampa rispetto a quando vinco le gare - ha ironizzato Pedrosa - mi dispiace per le aspettative che ho creato, ma il mio futuro non è ancora chiaro. Dopo l'ultima gara avevo detto che entro questo fine settimana avrei fatto sapere qualcosa riguardo al mio futuro ma, sfortunatamente, non ci sono novità e vi devo chiedere scusa.

Non so nulla ancora riguardo quello che farò il prossimo anno. non posso dire più di questo. Ho bisogno di tempo per prendere una decisione ed evitare di fare la scelta sbagliata. Allo stesso tempo voglio avere le idee chiare. Ora mi concentrerò esclusivamente nelle gare per affrontarle con la mente libera".