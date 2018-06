Rafael Nadal ha vinto il torneo del Roland Garros battendo in tre set l'austriaco Dominic Thiem. Per lo spagnolo, che si è imposto col punteggio di 6-4 6-3 6-2, si tratta dell'undicesima vittoria nel torneo parigino, la 17/a complessiva in un torneo dello slam. Il successo garantisce a Nadal anche la permanenza sul trono del ranking mondiale, davanti a Roger Federer.