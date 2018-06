Mercato: Kluivert-Roma a un passo, fantasie CR7-Dybala

Tra suggestioni, fantasie e anche qualche operazione in via di definizione il mercato non segna il passo nemmeno di domenica. Su tutte oggi, tengono banco un paio di voci rilanciate dalla stampa spagnola e francese. L'iberico 'Don Balon' ha 'sparato' il clamoroso scambio tra Juve e Real, con C.RONALDO a Torino e DYBALA e 100 milioni in Spagna.

Un'ipotesi più che altro per alimentare fantasie e nulla più considerando la carta d'identità dei due giocatori. Ciò non toglie che CR7 possa davvero lasciare Madrid, visti i rapporti al lumicino con Florentino Perez. Più fattibile in casa Juve l'arrivo semmai di MORATA, in uscita dal Chelsea se dovesse restare Conte, mentre 'Paris United' ha alimentato la voce della 'Joja' in orbita Psg, a sua volta alla ricerca di un sostituto di Edinson CAVANI in rotta con l'ambiente. Ma anche in questo caso si tratta solo di illazioni. Chi ha invece le idee chiare è Antoine GRIEZMANN: "conoscerete il mio futuro prima di Francia-Australia", cioè il 16 giugno. Tutto porta al Barcellona, con i blaugrana che pagheranno la clausola di 100 mln all'Atletico.

Mahrez, oggetto del desiederio della Roma un anno fa, è a un passo dal City che, scrive il 'Sun', lo pagherà 75 mln di sterline (85 mln di euro) Chi invece lavora più sui fatti in questo periodo è la Roma che dopo aver ufficializzato CORIC, MARCANO e CRISTANTE sta per chiudere un quarto colpo. E tutto porta al nome di Justin KLUIVERT, il gioiellino dell'Ajax, come rivela il profilo Twitter del club che ha oggi pubblicato un'immagine dove ritrae i tre acquisti di Monchi, più un quarto mister X. Ma allargando la posa si può intravedere che è la stessa del classe '99 orange. Tra i potenziali nomi in uscita c'è sempre quello di ALISSON del quale ha parlato anche il suo connazionale ed ex portiere, Taffarel: "È molto contento alla Roma, le voci di un trasferimento sono solo rumors. Non so cosa succederà, ma mi ha detto che sarebbe contento di rimanere a Roma".

Un altro giocatore che ha tanto mercato e tanti pretendenti è Federico CHIESA: la Fiorentina vorrebbe tenerlo almeno un altro anno a meno di offerte irrinunciabili. "E' il giovane più forte in Italia e mi piacerebbe ritrovarlo e allenarlo anche perché l'obiettivo della Fiorentina è migliorare la squadra - ha detto oggi il suo tecnico Stefano Pioli a Sky - Noi allenatori non facciamo il mercato, sappiamo che è imprevedibile e che è difficile prendere decisioni quando si arriva a certe cifre". Discorso che vale anche per il laziale MILINKOVIC sul quale ci sarebbe forte il Real, anche se la Juve anche ci spera (magari inserendo PJACA che piace a Inzaghi). Il Napoli a giorni dovrebbe definire la cessione di JORGINHO al City e con i soldi incassati (50-55 mln) dedicarsi al suo sostituto. Diversi i nomi sul taccuino di Giuntoli: dai doriani PRAET e TORREIRA (ma l'Arsenal sarebbe avanti) a SERI (Nizza). Per la porta invece spunta la pista SIRIGU che piace ad Ancelotti, al quale però non dispiacerebbe nemmeno LENO. Un altro nome 'caldo' di questi giorni è quello di Simone ZAZA, accostato Milan, Torino e Sampdoria.