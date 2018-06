Finale Roland Garros 2018, Halep - Stephens 0-1 LIVE

In campo la finale Roland Garros femminile: Halep-Stephens 0-1 (3-6 - 4-2) LIVE Si gioca il secondo

Nel primo set la statunitense ha tenuto bene testa alla romena portandosi sul 3-1, vantaggio che ha mantenuto fino al termine.

Comincia bene anche il secondo set per la Stephens che straappaa subito il servizio alla Halep costretta a cedere dopo aver annullato tre palle break. L'americana mantiene il servizio e si porta sul 2-0. Halep mantiene il turno di servizio e recupera il break di ritardo. Entra in fiducia Halep che si porta sul 3-2: momento di difficoltà per Stephens che cede il servizio e si ritrova a rincorrere 4-2.