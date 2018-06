Mercato: Conte-Real più lontani, Juve pensa a Cancelo

E' la Roma la vera regina di questa prima fase del calciomercato. Il club giallorosso, dopo avere messo le mani sui cartellini di CORIC e MARCANO, ha ufficializzato Bryan CRISTANTE e adesso punta dritto su BERARDI (in cambio soldi, ANTONUCCI e VALEAU), ma anche su Justin KLUIVERT, figlio d'arte, a un passo dall'arrivo nella Capitale.



Tiene botta anche la Juve che, dopo la firma di PERIN - stamattina sottoposto alle visite mediche di rito - pensa già a rinfoltire i ranghi, dopo gli addii di ASAMOAH e LIECHTENSTEIN: l'obiettivo più immediato dei dirigenti del club bianconero è CANCELO e, a tal proposito, è stata avviata una trattativa con il Valencia, società che detiene il suo cartellino. Secondo il giornale As, la Juve è disposta a spendere anche 40 milioni per il giocatore che, nell'ultima stagione, ha indossato la maglia dell'Inter. Il Valencia è pronto a consolarsi con WASS, ex Celta Vigo. L'affare viene dato quasi per fatto.

Intanto, DYBALA (ri)chiama POGBA a Torino. "Con lui ho avuto sempre un bel rapporto, sarebbe bello se tornasse con noi", le parole dell'argentino. Tornando a Perin, nell'operazione del trasferimento del portiere a Torino rientrerebbe MANDRAGORA, dal momento che oggi all'Assemblea di Lega, Marotta ne ha parlato con Preziosi.

Su TORREIRA, da tempo nel mirino del Napoli - che va a caccia di un sostituto di JORGINHO, nel caso in cui l'italo-brasiliano partisse - c'è anche l'Arsenal. L'uruguayano ha una clausola di 25 milioni, ma il club dei 'Gunners' sarebbe disposto addirittura ad andare oltre, offrendo di più. HAMSIK si allontana dal Vesuvio: al centrocampista slovacco sarebbe arrivata un'altra offerta, questa volta dello Shendong Luneng, di 13 milioni a stagione per tre anni. Il Napoli, però, non fa sconti e sembra irremovibile sui 30 milioni chiesti per il cartellino del 'suo' capitano. MERTENS, invece, ammette che non andrà mai in Cina, perché la moglie non gradisce.

La Lazio, intanto, preme per ACERBI come sostituto di DE VRIJ e il Milan è a un passo da Radamel FALCAO.

Dall'Inghilterra si dicono certi che Antonio CONTE lascerà il Chelsea, ma non per sedersi sulla panchina del Real Madrid, sulla quale dovrebbe invece andare GUTI, altra scommessa di Florentino Perez. Nella 'Casa Blanca', dove arriverà il francese LEMAR, c'è aria di smobilitazione e a farne le spese dovrebbero essere due pezzi da 90 come BALE e CRISTIANO RONALDO, che hanno clausole da mille milioni ciascuno. Al Manchester United interesserebbe più il gallese del portoghese, in Spagna dovrebbero consolarsi anche con l'arrivo di Robert LEWANDOWSKI, che arriverebbe in cambio di 120 milioni. Nel mirino anche il belga HAZARD, ma non solo: c'è da risolvere la questione legata al portiere. ALISSON e DE GEA sono i candidati alla successione del costaricano Keylor NAVAS, uomo sul quale aveva puntato Zidane.

L'Atletico Madrid rilancia per GRIEZMANN: per il bomber francese è pronto un contratto da 23 milioni a stagione, una cifra nettamente superiore a quella pattuita dal giocatore con il Barcellona. Dalla Catalogna, però, non giungono reazioni. Infine, Harry KANE e il Tottenham proseguiranno per altri sei anni. Il club londinese ha infatti rinnovato il contratto con l'attaccante fino al 2024.