Parigi: Verdasco elimina Dimitrov e va agli ottavi

Prima grossa sorpresa al Roland Garros: lo Slam parigino perde al terzo turno Grigor Dimitrov. il bulgaro, testa di serie n.4, è stato battuto dallo spagnolo Fernando Verdasco - n.30 del seeding - in tre set con il punteggio di 7-6 (7-4) 6-2 6-4. Alexander Zverev e Kei Nishikori si sono qualificati per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il tedesco, testa di serie n.2 e recente finalista degli internazionali BNL d'Italia, si è imposto in rimonta sul bosniaco Damir Dzumhur per 6-2 3-6 4-6 7-6 (7-3) 7-5. Ben più agevole la qualificazione del giapponese che ha sconfitto per 6-3 6-1 6-3 il francese Gilles Simon. Anche Novak Djokovic stacca il biglietto per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il serbo, testa di serie n.20 dello Slam parigino, ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut - n.13 del seeding - per 4-6 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) 6-2. L' ex n.1 del mondo incontrerà ora lo spagnolo Fernando Verdasco, autore dell'eliminazione del bulgaro Grigor Dimitrov.

Wozniacki e Keys agli ottavi - Caroline Wozniacki si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros: la danese, n.2 del mondo, ha superato 6-0 6-3 la francese Pauline Parmentier. Avanti anche la statunitense Madison Keys (6-1 7-6 alla giapponese Naomi Osaka), la russa Daria Kasatkina (6-1 1-6 6-3 alla greca Maria Sakkari) e la kazaka Yulia Putintseva (1-6 7--5 6-4 alla cinese Qiang Wang). Fuori Elina Svitolina: l'ucraina, vincitrice degli Internazionali BNL d'Italia, è stata battuta 6-3 7-5 dalla romena Mihaela Buzarnescu.