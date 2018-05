Guardiola esalta Sarri: "Lo vorrei in Inghilterra"

Pep Guardiola chiama Maurizio Sarri in Inghilterra. "Mi piacerebbe vederlo allenare in Premier", dice l'allenatore del Manchester City, oggi protagonista a Capriata d'Orba per la Vialli e Mauro Golf Cup.

"Ha fatto bene con Empoli e, soprattutto, con il Napoli - sostiene -: vedere la squadra azzurra giocare è un vero spettacolo. Che sa offrire anche la Juventus, con il valore aggiunto della sicurezza con cui opera la società".

Vincitore di due Champions League col Barcellona, Guardiola esalta anche la bravura di Zidane: "E' già difficile conquistare una volta la Champions, figuriamoci tre di fila - dice -. Zidane ha dimostrato quello che è".

Dal calcio al golf, Guardiola fa i "complimenti" a Molinari per il trionfo nel BMW PGA Championship di ieri. E ringrazia Vialli e Mauro per l'invito alla manifestazione, giunta quest'anno alla 15esima edizione, per raccogliere fondi per la lotta alla Sla. "Sono contento di trascorrere questa giornata - conclude l'allenatore del Manchester City - insieme a tanti vecchi amici". (ANSA).