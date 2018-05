Giro: epilogo a Roma, passerella ai Fori Imperiali

Il Giro d'Italia di ciclismo chiuderà una specie di 'cerchio mistico' che si era aperto a Gerusalemme il 4 maggio scorso, con la disputa della cronometro individuale. La 101/a edizione, che si può senz'altro definire la più spirituale della storia, unisce virtualmente le due città eterne, chiudendo a Roma la propria corsa su un percorso lungo solo 115 chilometri. Una passerella in piena regola per chi indosserà la maglia rosa, fra le bellezze architettoniche della Capitale. Il via alla 21/a e ultima tappa verrà dato alle 16, l'arrivo è previsto alle 19 sul viale dei Fori Imperiali. Gli organizzatori del Giro hanno disegnato un circuito nel cuore della Roma antica della lunghezza di 11,5 chilometri che dovrà essere ripetuto per 10 volte. Si svilupperà interamente lunghe le vie cittadine, con breve salite, discese e lunghi rettilinei seguiti da curve impegnative, anche in relazione alla velocità del gruppo. Il fondo stradale alternerà asfalto e 'sampietrini'. Due i traguardi volanti: dopo 46 chilometri, inizio del 5/o giro; e dopo 69 chilometri, inizio del 7/o giro.

Sarà un vero festival per i velocisti e per Elia Viviani l'occasione di fare cinquina, consolidando la leadership nella classifica a punti della maglia ciclamino. La corsa partirà dai Fori Imperiali per passare da largo Magnanapoli, via delle Quattro Fontane, piazza Barberini, Trinità dei Monti, piazza del Popolo, piazza Venezia, piazza della Bocca della verità, piazza di Porta Capena, largo delle Terme di Caracalla, ancora piazza di Porta Capena, piazza del Popolo e via del Corso. E' la 48/o volta che il Giro tocca la città di Roma: la prima fu nel 1909 (vittoria di Ganna) e che coincise con la prima edizione della corsa rosa; l'ultima risale all'edizione del centenario (crono individuale al lituano Konovalovas e vittoria del Giro d'Italia al russo Menchov). (ANSA).