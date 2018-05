Balotelli scalpita nel tridente di Mancini

Politano-Balotelli-Insigne: è il tridente che Roberto Mancini medita di schierare lunedì a San Gallo, allo stadio Kubunpark, per l'amichevole con l'Arabia Saudita, che inaugurerà la sua avventura da commissario tecnico dell'Italia. Oggi gli azzurri, dopo essere stati impegnati in mattinata in una sessione video, hanno svolto un solo allenamento lasciato aperto ai media nei primi 15 minuti: in gruppo è tornato Simone Zaza rimasto a riposo finora per problemi muscolari. Molto lavoro tecnico-tattico e molte esercitazioni con e senza palla. Come nei giorni scorsi Mancini ha provato in avanti Politano e Insigne esterni e Balotelli al centro: l'attaccante ha giocato l'ultima in azzurro nel giugno di 4 anni fa, contro l'Uruguay, al Mondiale in Brasile. Dovesse segnare lunedì, raggiungerebbe Rivera a quota 14 gol nella classifica dei marcatori azzurri. Sembra deciso anche il resto della formazione: Donnarumma tra i pali; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli e Criscito in difesa; Florenzi, Jorginho e Pellegrini (o Cristante) a centrocampo. Ma tutti i convocati sono in rampa di lancio: il ct è stato chiaro da subito, schiererà tre Italie diverse contro Arabia, Francia e Olanda perché vuole conoscere e provare tutti. Gli azzurri si alleneranno anche domani mattina prima della partenza per la Svizzera prevista alle 17,45