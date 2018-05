Giro: verso Cervinia le ultime chance per la rosa

La 20/a e penultima tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo coincide con l'ultima chance per chi punta alla maglia rosa. Da Susa (Torino) a Cervinia (Aosta), su un percorso di 214 chilometri, verranno affrontati tre Gran premi della montagna: il primo è posto sul Col Tsecore, dopo 146,5 chilometri e a quota 1.623 metri d'altezza (1/a Categoria); il secondo sul Col Saint Pantaleon, dopo 185,8 chilometri e a quota 1.664 metri (1/a Categoria); il terzo sull'arrivo a Cervinia, a quota 2.001 metri (1/a Categoria). I traguardi volanti, che assegnano 3", 2" e 1" ai primi tre che li attraverseranno, sono a Samone, dopo 96,3 chilometri, e a Verrès, dopo 129,9 chilometri. La prima salita (Col Tsecore o Col du Mont-Tseuc) è lunga 16 chilometri, presenta un dislivello di 1.234 metri, una pendenza media del 7,7 per cento, massima del 15 per cento. La seconda (Col de Saint-Pantaleon) misura 16,5 chilometri, con un dislivello di 1.184 metri, una pendenza media del 7,2 per cento, massima del 12; la terza ascesa, quella verso Cervinia, è lunga 18,200 chilometri, dispone di un dislivello di 959 metri, una pendenza media del 5,3 per cento, massima del 12.

Il via della gara verrà dato da corso Stati Uniti, sulla Statale 25, alle 11,05; l'arrivo è previsto fra le 16,15 e le 16,45, in via Guido Rey. E' il tappone alpino per eccellenza, con quasi 4 mila metri di dislivello che sono concentrati interamente negli ultimi 90 chilometri, dove si trovano le tre salite. La corsa attraverserà il Canavese, per arrivare nella valle della Dora Riparia; poi, dalla zona di Ivrea, la corsa risalirà verso la Valle d'Aosta, dove sono posti i tre Gran premi della montagna, su strade abbastanza ampie con fondo in buono stato. Negli ultimi chilometri i corridori attraverseranno la Valtournence, fino a Cervinia. Il Giro d'Italia ha fatto tappa una sola volta finora in Val di Susa: nel 1959, quando vinse il francese Anquetil. Ha invece toccato Cervinia nel 1960 (vittoria di Kazianka), nel 1997 (Gotti), nel 2012 (il costaricano Amador), nel 2015 (Aru).

(ANSA).