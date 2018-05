Wanda Nara a tifoso, Icardi rimane all'Inter

"Relax…rimane". Wanda Nara, moglie e agente del capitano dell'Inter Mauro Icardi, ha risposto così su twitter ad un tifoso preoccupato per il possibile addio del bomber. L'ex soubrette e la società nerazzurra nelle prossime settimane si incontreranno per definire i dettagli per il rinnovo del contratto di Icardi. Tutto ruota intorno all'adeguamento dello stipendio: la richiesta dell'entourage del calciatore si aggira intorno agli 8 milioni di euro annui. La scadenza del contratto dovrebbe essere spostata al 2022, mentre la clausola potrebbe essere alzata fino a 160 milioni di euro.

"O Mauro rinnova o va via", aveva dichiarato Wanda Nara ieri.