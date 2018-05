Giro, crono: Dumoulin partirà alle 16,27, Yates 3' più tardi

Il primo a scattare dalla pedana domani sarà l'ultimo della classifica generale del 101/o Giro d'Italia di ciclismo. Giuseppe Fonzi, 171/o piazzato, alle 13,20 aprirà la cronometro da Trento a Rovereto, valida come 16/a tappa. Da quel momento, ogni 1', partirà un corridore, fino al 16/o della generale, Wout Poels, in gara dalle 15,45. Gli ultimi 15 partenti, infatti, verranno divisi da 3' ciascuno: Chris Froome partirà alle 16,12, Thibaut Pinot alle 16,21, Domenico Pozzovivo alle 16,24, Tom Dumoulin alle 16,27 e la maglia rosa Simon Yates alle 16,30. Fabio Aru, che è nettamente attardato in classifica rispetto alle prime posizioni, partirà alle 15,39.