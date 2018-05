Spagna, ultimo atto. Barça saluta Iniesta - LIVE

Situazione ben delineata all'ultimo atto della Liga. Al Siviglia basta un punto in casa con l'Alaves per certificare la presenza nella prossima Europa League in cui potra' indossare il distintivo di plurivincitore. Il Getafe, che segue a 3 punti, gioca in casa del Malaga. L'Atletico, dopo il trionfo in Europa League, ospita l'Eibar e, a meno di un tracollo, non sara' raggiunto al secondo posto dal Real Madrid che prepara' la finale di Champions in casa del Villarreal. I campioni del Barcellona salutano Iniesta nella passerella finale al Nou Camp con la Real Sociedad.

