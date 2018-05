Serie A: Lazio-Inter, sfide da brividi - LIVE

Uno spareggio spietato, una stagione nella roulette russa di 90'. E Lazio e Inter ci arrivano male: Crotone e Sassuolo hanno messo a fuoco il braccino corto e la stanchezza delle due avversarie che si giocano domenica sera il tesoretto del quarto posto Champions. A Inzaghi (con tanti forfeit e col dilemma se schierare De Vrij) bastera' il pari, a Spalletti (doppio rivale detestato come ex romanista) serve solo il successo. In sottordine c'e' in palio il titolo cannonieri tra Immobile e Icardi, separati da un gol. Sara' l'ultimo atto di una stagione tra il migliore attacco e la seconda difesa della serie A, tra una Lazio che ha dato spesso spettacolo e un'Inter in ricostruzione, tra i padroni di casa che non erano accreditati di una chance Champions e gli ospiti che vivrebbero il ko come uno smacco.

