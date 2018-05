Moto: Ducati, 'E' fatto, Dovizioso rinnova fino al 2020'

"E' fatto. Otto anni da ducatista".

Così, sul proprio profilo twitter, il team Ducati annuncia ufficialmente il rinnovo del contratto di Andrea Dovizioso, fino al 2020. In un messaggio in inglese, la casa emiliana dichiara che il pilota italiano ha prolungato il suo contratto per altri due anni, portando fino a otto complessivi il suo rapporto con il team, e che alle 17 a Le Mans ci sarà la conferenza stampa per l'annuncio. (ANSA).