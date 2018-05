Finale Fa Cup, Conte sfida Mourinho: 'pace fatta'

Antonio Conte sfida Jose' Mourinho nella finale di Fa Cup, ultimo atto della stagione inglese stradominata dal Manchester City. Dopo avere fallito la qualificazione alla Champions, il Chelsea prova a rendere meno amara l'annata cominciata con lo scudetto. Per il tecnico italiano e' un modo per addolcire l'addio scontato. Ma anche l'United ha bisogno di vincere per raddrizzare l'ennesima annata in chiaroscuro. Appuntamento a Wembley domani alle 18.15

Pace fatta Mourinho-Conte,'ci siamo stretti la mano' - Dopo gli insulti e i pesanti botta risposta, tra Antonio Conte e José Mourinho torna finalmente il sereno. Alla vigilia della finale di Coppa d'Inghilterra, che vedrà domani pomeriggio a Wembley l'ultimo atto tra Chelsea e Manchester United, i due allenatori più 'fumantini' della Premier sotterrano l'ascia. "Ora è tutto a posto - ha fatto sapere il portoghese nella conferenza stampa della vigilia - Si è spinto oltre per stringermi la mano e così ho fatto anche io. Dopo la partita di Manchester, l'ho invitato nel mio ufficio e ci siamo parlati. Non c'è nulla di sbagliato". Versione prontamente confermata anche da Conte, che domani siederà per l'ultima volta sulla panchina del Chelsea. L'addio non è stato ancora ufficializzato, ma ormai non sembra più essercene neppure bisogno.