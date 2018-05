Buffon: tentazione Champions, e arriva offerta Psg

Buffon lascia aperte strade ricche di fascino per il suo futuro prossimo: dalla carriera dirigenziale in bianconero all'esperienza all'estero, ancora a caccia della Champions. La prossima settimana sarà dunque quella decisiva per la 'vita nova' del capitano bianconero: "Fino a 15 giorni fa era risaputo che avrei smesso di giocare, ma sono arrivate proposte e sfide stimolanti sia in campo che fuori".

Le voci sono tante, prestigiose e spaziano dal Real Madrid, alla ricerca di un sostituto per Navas, al Psg; quella dei francesi al momento sembra essere l'ipotesi più concreta, forte dell'offerta di un ricco contratto biennale. Già rispedite al mittente nei giorni scorsi le offerte degli argentini del Boca Juniors e dei portoghesi dello Sporting Lisbona.

La strada per convincerlo è lo stesso Buffon a tracciarla: "Percezioni, ciò che ti trasmettono, l'importanza che puoi avere in un certo progetto, gli stimoli che potresti avere e il mio stato di forma fisico. Sono un animale da competizione e nel contesto di campionati di terza o quarta fascia non potrei vivere. Se dovessi continuare lo farà dove ci si batte per traguardi importanti".

Niente Cina, Stati Uniti, Australia o India, come fatto invece da Del Piero dopo il suo addio al bianconero. Tifoso del Genoa fin da piccolo, cresciuto nel Parma Buffon ha chiuso ogni possibilità di giocare da un'altra parte in Italia: "Non se ne parla, poteva esserci un ritorno al Parma, ma sono cose romanzate, niente di più".

L'unica certezza è rappresentata dal percorso dirigenziale, questo rigorosamente in bianconero, che "passerebbe da un periodo di formazione" per capire quali possano essere gli sbocchi societari", ha spiegato il presidente Andrea Agnelli. Tempo per la formazione non manca, quello per il calcio è agli sgoccioli: entrerà in gioco anche questo aspetto nelle scelte di Buffon sul suo futuro.