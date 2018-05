Portogallo, R.Sanches fuori da prelista Mondiali, c'è Nani

Non c'è Renato Sanches tra i pre-convocati dal ct del Portogallo, Fernando Santos, resa nota oggi. L'ex centrocampista rivelazione del Benfica, passato a peso d'oro al Bayern Monaco nel 2016 (e quest'anno in prestito allo Swansea), non figura infatti nella lista diramata oggi dalla Federcalcio lusitana, che vede ovviamente in prima fila il 5 volte Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo. Insieme a CR7, presenti anche gli 'italiani' Cancelo (Inter), Mario Rui (Napoli), Andrè Silva (Milan) e Nani (Lazio).

Santos ha fatto sapere che diramerà la lista definitiva dei 23 giocatori che andranno al Mondiale giovedì. Il Portogallo figura nel Gruppo B insieme a Spagna, Marocco e Iran.

Questo l'elenco dei preconvocati:

Portieri: Anthony Lopes (Lione), Beteo (Goztepe), Rui Patricio (Sporting Lisbona).

Difensori: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Luis Neto (Fenerbahce), Mario Rui (Napoli), Nelson Semedo (Barcellona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Rolando (Marsiglia), Ruben Dias (Benfica).

Centrocampisti: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcellona), Bruno Fernandes (Sporting Lisbona), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Sporting Lisbona).

Attaccanti: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting Lisbona), Goncalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio), Paulinho (Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas), Ronny Lopes (Monaco)