Germania, Goetze ed Emre Can fuori da prelista Mondiali

Ventisette giocatori per il Mondiale di Russia, e tra i preconvocati della Germania campione del mondo non c'e' Mario Goetze, l'eroe del Mondiale conquistato quattro anni fa in Brasile. Il ct tedesco Joachim Loew ha diffuso la lista in preparazione del Mondiale, che dovrà essere scremata di altri guattro giocatori. Gia' esclusi l'autore del gol vittoria nella finale 2014 ma anche Emre Can, centrocampista di origine turca del Liverpool in procinto di trasferirsi alla Juve. Presente invece lo juventino Khedira.

"Conosciamo benissimo le qualita' di Mario - ha spiegato Loew - ma in questa stagione non ha mostrato quel grado di forma necessario per il Mondiale: mi dispiace per lui, a livello personale". L'esclusione di Emre Can si spiega con l'infortunio muscolare che lo affligge in queste settimane, sostiene il ct tedesco, ma le condizioni fisiche non hanno impedito a Loew di chiamare Neuer, reduce dai postumi di un lungo infortunio: i portieri sono quattro, segno che per il titolare il posto in Russia non e' ancora certo.

La Germania si preparerà al torneo di Russia dal 23 maggio in Alto Adige. Ecco la lista dei 27:

Portieri: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-Andre ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (Paris St. Germain)

Difensori: Jerome Boateng (Bayern Monaco), Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern) Marvin Plattenhardt (Hertha Berlino), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Centrocampisti/attaccanti: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St. Germain), Mario Gomez (Stoccarda), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern Monaco), Mesut Ozil (Arsenal), Nils Petersen (Friburgo), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern), Leroy Sané (Manchester City), Timo Werner (Lipsia)