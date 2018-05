Tennis: ancora Thiem, Nadal eliminato a Madrid

Ancora Domenic Thiem sulla strada di Rafa Nadal. Dopo l'anno scorso a Roma, l'austriaco riesce a bloccare lo spagnolo anche a Madrid imponendosi in due set con il punteggio di 7-5, 6-3. In semifinale incrocia il sudafricano Kevin Anderson che ha regolato 7-6(7-3), 3-6, 6-3, il serbo Dusan Lajovic. Nel torneo femminile, la Bertens attende in finale la vincente nel derby ceco tra la Pliskova e la Kvitova: l'olandese ha infatti battuto la francese garcia 6-2, 6-2