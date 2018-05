LaLiga: penultimo atto, Barça cerca nuovi record

Penultimo atto in Liga col Barcellona che cerca di mantenere la sua imbattibilita' e gioca in casa del Levante con Messi approdato a 33 gol in 34 partite. Ma l'unico interrogativo riguarda l'ultimo posto per l'Europa League col Siviglia che nel recupero ha schiaffeggiato il Real e ha +2 sul Getafe che ha un compito improbo ospitando l'Atletico. Ma anche per il Siviglia non sara' una passeggiata visto che deve affrontare il derby col Betis, gia' qualificato all'Europa League.

Il quadro della 37/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)