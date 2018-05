Figc: seconde squadre in serie C, ecco norme dal 2018/2019

Al via le seconde squadre dei club di serie A nel campionato di C, a partire dalla prossima stagione: la delibera, apprende l'ANSA, e' stata firmata dal commissario Roberto Fabbricini, e prevede che dal campionato 2018-2019, in caso di "vacanze di organico" dei club di Lega Pro, le societa' della Lega di A possano iscrivere entro il 27 luglio prossimo squadre "con 23 calciatori, di cui 19 nati dopo il 1/o gennaio 1996", a patto che non siano inseriti nella rosa di 25 dei calciatori della prima squadra e non abbiano disputato piu' di 50 gare nel massimo campionato.

Di questi, almeno 16 calciatori devono essere tesserati con la Figc da almeno sette stagioni sportive. Saranno possibili i passaggi dalla prima squadra alla seconda, a meno che il giocatore non raggiunga nella prossima stagione 5 presenze in prima squadra. Alle seconde squadre sarà consentita la promozione in B, ma non oltre, e in caso di compresenza con la prima squadra (retrocessione di una e promozione dell'altra) sarà la seconda squadra a dover disputare il campionato inferiore.