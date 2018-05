Bundesliga saluta con Hoffenheim-Dortmund

Si annunciano 90 minuti all'ultimo respiro in Bundesliga. Hoffenheim e Leverkusen a 52 punti si contendono il quarto posto Champions con la prima che ha il compito piu' complicato ospitando il Dortmund, mentre la seconda riceve l'Hannover ormai salvo. Nell'improbabile caso di una doppia sconfitta potrebbe inserirsi il Lipsia vincendo in casa dell'Hertha.

Per l'ultimo posto in Europa League hanno vaghe speranze anche Francoforte, Stoccarda (che hanno pero' impegni improbi con Schalke e Bayern) e Moenchengladbach. Al Friburgo basta un punto in casa con l'Augsburg per salvarsi e rendere vano l'inseguimento del Wolfsburg a cui basta un punto col Colonia per garantirsi almeno il terzultimo posto, e quindi lo spareggio per restare in prima divisione. Un appello ai tifosi per stare vicini alla squadra e' stata inviato da un grande ex, Edin Dzeko.

Il quadro della 34/ma giornata (Risultati e classifica)