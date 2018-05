Giro: a Montevergine il secondo arrivo il salita

L'8/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo proporrà domani il secondo arrivo in salita, portando i corridori da Praia a Mare (Cosenza) a Montevergine di Mercogliano (Avellino), dopo 209 km. La corsa interesserà tre regioni, Calabria, Basilicata, Campania, e toccherà le province di Cosenza, Potenza, Salerno, Avellino. Il ritrovo di partenza è fissato in piazza Resistenza, il via della frazione in corso Aldo Moro, alle 12. L'arrivo è previsto fra le 17 e le 17,30 davanti al Santuario di Montevergine. E' una tappa molto lunga che, nella prima parte, attraversa strade Statali a scorrimento veloce, caratterizzate dalla presenza di gallerie. Dopo Agropoli, il percorso diventa rettilineo e pianeggiante lungo la costa tirrenica fino a Salerno, da dove cominceranno gli ultimi e decisivi 55 km sempre in salita, più o meno dura, che portano alla periferia di Avellino, con rotatorie e spartitraffico negli attraversamenti cittadini. Poco fuori l'abitato di Torrette di Mercogliano comincerà la salita verso Montevergine di Mercogliano. L'ascesa finale è lunga 17,1 km, presenta un dislivello di 856 metri, una pendenza media del 5%, massima del 10 nella parte iniziale. La strada si snoda in una sequenza di brevi tratti rettilinei, con semicurve e ampi tornanti (18). Poco dopo l'ultimo chilometro i corridori passeranno sotto la funicolare e ai 60 metri supereranno l'ultimo tornante. Il rettilineo d'arrivo di 150 metri al 5% di pendenza è largo 6 metri.

L'arrivo è posto a 1.260 d'altezza e vale come Gran premio della montagna di 2/a Categoria. Saranno due i traguardi volanti: il primo ai 110,1 km di Agropoli, il secondo ai 154,6 km di Salerno. Praia a Mare ha già ospitato ieri l'arrivo della 7/a tappa; anche a Montevergine di Mercogliano il Giro ha fatto tappa: nel 1962 (vittoria del belga Desmet), nel 2001 (Di Luca), nel 2004 (Cunego), nel 2007 (Di Luca) e nel 2011 (il belga De Clercq).