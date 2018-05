Moto: Spagna; vince Marquez, 3/o Iannone e 5/o Rossi

Marc Marquez su Honda ha vinto il gran premio di Spagna, quarta prova del motomondiale. Lo spagnolo ha preceduto al traguardo la Yamaha di Johann Zarco e l'italiano Andrea Iannone su Suzuki. Quarto posto per la Pramac di Danilo Petrucci, quinto Valentino Rossi su Yamaha. Con questa vittoria Marquez si conferma leader del motomondiale. La gara è stata caratterizzata da uno spettacolare incidente al 18/o giro con lo scontro tra Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso.

Incidente spettacolare al 18/o giro del gran premio di Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera: fuori in un colpo solo Pedrosa, Lorenzo e Dovizioso che inseguivano Marc Marquez. Lorenzo prova a chiudere la curva, ma finisce per sbattere contro Pedrosa. Nell'impatto viene coinvolto anche Dovizioso. Tutti e tre finiscono a terra, e chiudono in anticipo la gara.