Serie B, Frosinone sale al secondo posto

Il Frosinone batte 1-0 il Carpi e sale al secondo posto in attesa domenica di Cesena-Parma. Vittorie per Bari, Palermo, Venezia, Spezia e Salernitana.

Risultati 40/a giornata del campionato di calcio di Serie B (RISULTATI E CLASSIFICA)



Ascoli-Avellino 1-1

Bari-Perugia 3-1

Cittadella-Brescia 2-2

Frosinone-Carpi 1-0

Novara-Pescara 1-1

Salernitana-Entella 1-0

Spezia-Pro Vercelli 5-1

Ternana-Palermo 2-3

Venezia-Foggia 2-1

Cesena-Parma (domani h.17.30)

Empoli-Cremonese (lunedì h.20.30)

I gol della Serie B - VIDEO

La Serie B in pillole

Frosinone-Carpi 1-0 - Il Frosinone batte il Carpi 1-0 (0-0), in gol Dionisi dopo appena 5' minuti dal fischio d'inizio dell'arbitro Giua, e in attesa della gara Cesena-Parma di domani, si riprende la seconda posizione della classifica. Il Carpi senza creare grandi occasioni è comunque rimasto sempre in partita con la squadra di Longo che ha avuto un paio di opportunità per raddoppiare. Nel secondo tempo la pioggia ha creato problemi alla manovra delle due squadre

Ternana-Palermo 2-3- Il Palermo vince a Terni per 2-3 e si candida per la promozione diretta, la Ternana invece non riesce ad alimentare concretamente le speranze di salvezza rimanendo ultima in classifica. Al 23' arriva il gol del vantaggio del Palermo ad opera di Lagumina che scatta sul lancio di Rolando e beffa Sala. L'attaccante da fresco ex non festeggia. Al 45' arriva il raddoppio dei rosanero. Rolando lancia Lagumina sul filo del fuorigioco (proteste dei giocatori della Ternana), stoppa la palla di petto e supera ancora Sala. Nella ripresa è ancora il Palermo a segnare al 16' grazie ad un cross di Aleesami da sinistra, che Rolando in mezzo devia in gol per lo 0-3. Quando sembra le la squadra di casa abbia tirato i remi in barca inizia un tentativo di rimonta. Al 34' segna con un tiro di potenza il nuovo entrato Finotto, servito da Vitiello. Al 39' Tremolada si incunea in area e di sinistro supera Pomini

Venezia-Foggia 2-1 - Vincendo 2-1 col Foggia, quinta vittoria consecutiva, il Venezia conquista matematicamente i playoff di Serie B con due turni d'anticipo e resta in corsa anche per la seconda promozione diretta. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio con un rigore trasformato da Litteri al 41' pt e concesso per un netto fallo di Tonucci su Domizzi in azione di calcio d'angolo. Il Foggia prova nella ripresa a pareggiare, ma, fino al recupero, la netta supremazia territoriale dei pugliesi porta gli ospiti solo a colpire due legni: palo di Agazzi in acrobazia su cross di Mazzeo al 9' st e traversa di Tonucci con una conclusione da una trentina di metri con un potente destro al 34' st. Il gol dell'1-1 arriva al 47' st con una rovesciata ravvicinata di Mazzeo che, in posizione dubbia, ribadisce in rete dopo un nuovo palo di Tonucci. Al 49' st, però, Stulac infila sotto il sette alla destra di Noppert la punizione della vittoria.

Bari-Perugia 3-1- Il Bari ha battuto tre a uno il Perugia davanti ai 15mila del San Nicola, conquistando l'accesso ai play off promozione. L'undici di Fabio Grosso, dopo una prima mezzora di sofferenza per la manovra avvolgente degli umbri e la spinta di Diamanti e Mustacchio (un paio le parate decisive del portiere Micai in questo frangente), ha progressivamente avanzato il baricentro della manovra e ha realizzato al 38' il gol del vantaggio con Gyomber su assist di Balkovec. Nella ripresa il raddoppio è stato firmato dall'argentino Andrada, all'esordio dal primo minuto, con un sinistro a giro (al 28') dopo un uno-due con Floro Flores. Nel finale, al 41', Diamanti con una magia da venti metri ha accorciato le distanze per gli umbri, mentre al 46' Floro Flores con una azione personale ha chiuso i giochi sul 3 a 1.

Spezia-Pro Vercelli 5-1 - Gilardino e Marilungo trascinano lo Spezia nella netta vittoria contro la Pro Vercelli. Al 'Picco' finisce 5-1 per i liguri, grazie alle doppiette dei due attaccanti e al sigillo finale di Awua, centrocampista nigeriano classe 1998 all'esordio stagionale. Parte forte la squadra di Gallo, che dopo 16' e' gia' avanti 2-0: al 12' l'arbitro punisce col rigore il contatto in area tra De Francesco e Paghera. Sul dischetto va Gilardino che spiazza Pigliacelli. Al 16', a conclusione di una bella azione corale, Marilungo di petto devia in rete il cross dalla destra di De Col. La Pro Vercelli ha un sussulto d'orgoglio e accorcia le distanze al 22'. Reginaldo coglie il palo con una conclusione dai venti metri, Paghera raccoglie la palla e fredda Manfredini. Grassadonia prova a risistemare i suoi operando due sostituzioni già nel primo tempo, e nella ripresa i piemontesi sfiorano il pari al 22' con il palo colpito da Gatto, ma lo Spezia riprende in mano la gara e dilaga. Al 27' va a segno ancora Gilardino, ben servito da Terzi, con una gran girata che batte Pigliacelli. Nel finale gli altri due gol, con i liguri in inferiorità numerica per l'infortunio di Pessina. Al 45' Marilungo fa tutto da solo, saltando mezza difesa piemontese e superando Pigliacelli in uscita, al 49' Awua fissa il 5-1 capitalizzando la bella verticalizzazione di Mora. Col successo odierno i liguri salgono al decimo posto in classifica con 53 punti, mentre la matematica ancora non condanna alla Lega Pro la Pro Vercelli, fanalino di coda del campionato con 37 punti

Cittadella-Brescia 2-2 - Avanti per due volte, il Cittadella si fa raggiungere dal Brescia e la sfida del Tombolato si chiude sul 2-2. L'approccio del Cittadella è buono: al 7' Schenetti riceve da Vido e calcia alto da due passi; al 23' Settembrini impegna Minelli. Il Cittadella passa in vantaggio al 38': assist di Vido per Kouame, tiro respinto da Minelli e tap-in vincente di Schenetti. Il Brescia pareggia 3' dopo: azione insistita di Tonali, tiro deviato in mischia da Spilak e Alfonso è spiazzato. Nella ripresa parte meglio il Brescia, che sfiora il gol con Bisoli al 48' e con Terragrossa al 54' (bravissimo Alfonso). Il Cittadella risponde al 50' con Varnier, che impegna di testa Minelli. Il raddoppio del Cittadella arriva al 76', con Bartolomei che si avventa su una palla vagante e fulmina Minelli dal limite dell'area. Come nel primo tempo, il Brescia pareggia 3' dopo: il 2-2 porta la firma di Tonali, che insacca in contropiede.

Salernitana-Entella 1-0 - La Salernitana batte all'Arechi la Virtus Entella 1-0. Primo tempo giocato maggiormente dalla formazione granata. Al 7' tiro dalla distanza di Minala, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Ghiotta occasione per l'Entella all'11', ma Petrovic spreca due volte davanti a Radunovic. Brividi granata al 13' con una doppia azione purtroppo sfumata, perché prima Paroni e poi Pellizzer hanno negato il gol a Bocalon e Rosina. Ancora Rosina al 43' con la respinta di Paroni. Anche nel secondo tempo a farla da padrona è la squadra di casa apparsa sin dall'ingresso in campo motivata e concentrata. Al 53' il gol di Bocalon porta in vantaggio la formazione salernitana, chiudendo così il match. L'Entella continua infatti a non impensierire gli avversari.

Novara-Pescara 1-1 - Il Novara non va oltre il pareggio contro il Pescara. Allo stadio Piola finisce 1-1: piemontesi in vantaggio al 31' del primo tempo con Moscati, gli abruzzesi pareggiano all'8' del secondo tempo con Valzania. Un minuto dopo gli ospiti, in difficoltà nel primo tempo ma padroni del campo della ripresa, hanno colpito un palo. Per la salvezza di entrambe le squadre saranno decisive le prossime due partite, col Novara che rischia i playout.