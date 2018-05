Serie A: Udinese Inter, probabili formazioni

E' una nuova Inter quella che riparte dalla sconfitta dolorosa di San Siro contro la Juventus: niente vittimismo, nessun cedimento, oggi non un accenno polemico. Bisogna pedalare e riprendere la corsa per tagliare il traguardo sul filo di lana. Il futuro e' sempre nelle mani di chi vuole essere protagonista come Luciano Spalletti che - alla vigilia della trasferta a Udine - ricorre a un termine italiano desueto e raro per chiudere il caso Orsato: il 'bandone' e' chiuso. Un modo per dire che la saracinesca e' calata e per lasciarsi alle spalle un capitolo amaro. Ci sono tre partite da giocare e la Champions e' ancora piu' che possibile. La classifica restituira' all'Inter quello che perso nella tortuosa strada del campionato ma, dopo la Juventus, bisogna riscoprirsi piu' forti e non piu' deboli. Davide Santon non ha colpe. Spalletti si prende le sue, tira una linea dritta e guarda avanti. ''Dipende sempre tutto da noi. Quello che è successo in quella partita li' - dice - lo dobbiamo usare per essere più forti. Non dobbiamo portarci dietro delle schegge che poi diventano un limite''. Orsato? ''Su questa partita qui, bandone chiuso, non si trova niente dentro. La partita l'ho rivista. Siamo cresciuti e abbiamo fatto vedere di poter essere una squadra fortissima''. La sfida e' mostrare questa forza sempre e comunque. Alla vigilia della partita contro l'Udinese, Spalletti vuole cancellare la lavagna dalle amarezze e dallo sconforto post derby d'Italia, a cominciare dalle lacrime di Icardi: ''Mi aspettavo la reazione di Mauro. Ci stiamo male, ci dispiace ma bisogna essere bravi a non farsi condizionare. Se ci si porta dietro qualche brutto episodio, rischiamo di limitarci''.

Tudor, contro l'Inter senza paura - Rispetto sì. Paura no. E' con questo spirito che il tecnico Igor Tudor sta cercando di plasmare la sua Udinese in vista della gara di domani, alle 12.30 in casa contro l'Inter. "E' una squadra con un grande allenatore e tanti campioni. Bisogna affrontarli con grande rispetto, ma senza paura". Tudor ripete il concetto più volte durante la consueta conferenza stampa della vigilia presentando l'incontro. Reduce dal pareggio in casa del Benevento, che ha interrotto la striscia negativa di 11 sconfitte consecutive, l'Udinese si è allenata in settimana a porte chiuse ma il tecnico garantisce, "la squadra l'ho trovata meglio della settimana precedente". "A Benevento abbiamo fatto una buona gara e avremmo meritato di vincere. E' quello che ci dà coraggio e fiducia - continua, ricordando gli episodi dubbi, dal fallo di mano fischiato a Pezzella sul rigore al fallo subito da Larsen in occasione del 3 a 3 definitivo -. A volte meriti e non vinci, ma succede anche il contrario. Per me e i ragazzi è importante fare una buona gara".

Probabili formazioni. Udinese (3-5-2): 1 Bizzarri; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 3 Samir; 11 Zampano, 14 Jankto, 85 Behrami, 6 Fofana, 53 Ali Adnan; 99 Balic, 15 Lasagna (A disp. 22 Scuffet, 25 Borsellini, 17 Nuytinck, 97 Pezzella, 27 Widmer, 23 Hallfredsson, 72 Barak, 10 De Paul, 13 Ingelsson, 20 Maxi Lopez, 18 Perica). All. Tudor Squalificati: nessuno Diffidati: Behrami, Fofana, De Paul, Ali Adnan Indisponibili: Angella Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 21 Santon; 20 Valero, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 2 Lopez, 29 Dalbert, 63 Emmers, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti) All. Spalletti. Indisponibili: Gagliardini. Squalificati: D'Ambrosio, Vecino. Diffidati: Cancelo, Candreva, Eder, Perisic, Ranocchia. Arbitro: Mazzoleni di Bergamo Quote Snai: 5,75; 4,00; 1,60