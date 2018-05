Serie A: Napoli Torino, Lazio Atalanta. Le probabili formazioni

"La classifica più di tanto non ci può dare, bisogna puntare sull'orgoglio". Contro il Napoli, per quattro anni la sua squadra, Walter Mazzarri vuole un Torino che metta in campo i valori di Valentino Mazzola e compagni, onorati ieri a Superga. Un ricordo che deve essere "stimolo e forza" per creare un gruppo che va oltre al valore tecnico, con queste ultime tre partite di campionato a dare indicazioni sulla prossima stagione. "Mi serve fare qualche esperimento, vedere chi ha giocato di meno", dice il tecnico granata, che potrebbe rinunciare a capitan Belotti. "Lui è una certezza, il suo valore non si discute e non me lo deve dimostrare certo ora - dice dell'attaccante Mazzarri -. Mi interessa vedere quelli che sono più freschi". Come Niang, una delusione fino a questo momento. "Si sta allenando bene e dopo essere diventato padre è su di morale", dice il tecnico granata. Il Toro, in caso di vittoria, potrebbe regalare lo scudetto alla Juventus. "Arbitri dello scudetto? Noi siamo arbitri soltanto di noi stessi", taglia corto Mazzarri, che non crede ad un Napoli in disarmo dopo la sconfitta di Firenze. "Il Napoli è una squadra quasi perfetta. Quando sbaglia una partita, gioca al top quella dopo. Da questo punto di vista non potremmo avere nessun vantaggio".

Inzaghi, senza E.League Atalanta da Champions - "Può essere una domenica decisiva? No, non penso. Però sicuramente per noi questa partita è importantissima, dobbiamo dar seguito alle prestazioni, giochiamo contro una squadra molto ben allenata e organizzata, che senza l'Europa League si giocherebbe un posto in Champions insieme a noi, l'Inter e la Roma". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di domani contro l'Atalanta allo stadio Olimpico. "Non dobbiamo perdere energie per guardare gli altri - precisa Inzaghi riferendosi all'Inter e alla Roma - Pensiamo solo a noi e alla nostra partita, dovremo avere lo spirito e la voglia di sempre". "La nostra Champions - ha concluso l'allenatore laziale - passa attraverso l'Atalanta, dovremo stare attenti in entrambe le fasi, è una squadra difficile da affrontare. Ci siamo preparati per fare una partita equilibrata"

Il quadro delle partite di domenica alle 15 e alle 18 (Risultati e classifica)

Lazio - Atalanta ore 15

Napoli - Torino

Chievo - Crotone

Genoa - Fiorentina

SPAL - Benevento

Sassuolo - Sampdoria ore 18

Le probabili formazioni



Chievo-Crotone. Chievo (4-4-2). 70 Sorrentino, 29 Cacciatore, 14 Bani, 40 Tomovic, 2 Jaroszynski, 19 Castro, 8 Radovanovic, 4 Rigoni, 17 Giaccherini. 9 Stepinski, 45 Inglese (90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 5 Gamberini, 97 Depaoli, 3 Dainelli, 18 Gobbi, 56 Hetemaj, 77 Bastien, 23 Birsa, 10 Gaudino, 31 Pellissier, 11 Leris, 20 Pucciarelli, 69 Meggiorini). All: D'Anna. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bani, Depaoli, Radovanovic Crotone (4-3-3): 1 Cordaz, 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 87 Martella, 38 Mandragora, 10 Barberis, 5 Stoian, 9 Nalini, 99 Simy, 29 Trotta (3 Festa, 21 Zanellato, 20 Pavlovic, 31 Sampirisi, 93 Ajeti, 13 Izco, 34 Simic, 89 Crociata, 6 Rohden, 32 Tumminello, 19 Diaby, 11 Ricci). All.: Zenga Diffidati: Ricci e Ceccherini Squalificati: nessuno Indisponibili: Budimir e Benali. Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 2,35; 3,10; 3,25



Lazio-Atalanta. Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha; 22 Caceres, 3 de Vrij, 27 Luiz Felipe; 77 Marusic, 96 Murgia, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto; 20 Caicedo. (23 Guerrieri, 55 Vargic, 15 Bastos, 13 Wallace, 8 Basta, 4 Patric, 5 Lukaku, 88 Di Gennaro, 7 Nani, 10 Felipe Anderson). All.: Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Radu, Immobile, Parolo. Diffidati: Leiva, Immobile, Bastos, Luiz Felipe. Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 21 Castagne, 4 Cristante, 11 Freuler, 8 Gosens; 72 Ilicic; 10 Gomez, 99 Barrow. (31 Rossi, 91 Gollini, 28 Mancini, 33 Hateboer, 15 de Roon, 32 Haas, 9 Cornelius, 29 Petagna). All.: Gasperini. Squalificato: Caldara. Diffidati: Cristante, Freuler e Mancini. Indisponibili: Bastoni, Melegoni, Rizzo e Spinazzola. Arbitro: Banti di Livorno Quote Snai: 2,00; 3,55; 3,65



Napoli-Torino. Napoli (4-3-3): 25 Reina, 2 Hysaj, 33 Albiol, 62 Tonelli, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik). All. Sarri Indisponibili: Ghoulam Squalificati: Koulibaly, Diffidati: Mertens, Insigne. Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 33 N'Koulou, 13 Burdisso, 4 Bonifazi, 29 De Silvestri, 88 Rincon, 8 Baselli, 15 Ansaldi, 20 Edera, 10 Ljajic, 9 Belotti. (32 Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 3 Molinaro, 5 Valdifiori, 6 Acquah, 11 Niang, 14 Iago Falque, 23 Barreca, 61 Kone, 63 Adopo, 64 Ferigra). All.: Mazzarri. Diffidati: nessuno. Squalificati: Moretti. Indisponibili: Lyanco, Obi, Berenguer. Arbitro: Doveri di Roma Quote Snai: 1,23; 6,25; 12,00



Genoa-Fiorentina. Genoa (3-5-2): 1 Perin, 13 Rossettini, 3 Spolli, 87 Zukanovic, 14 Biraschi, 4 Cofie, 8 Bertolacci, 88 Hiljemark, 22 Lazovic, 49 Rossi, 10 Lapadula. (23 Lamanna, 38 Zima, 17 El Yamiq, 44 Veloso, 20 Rosi, 40 Omeonga, 24 Bessa, 45 Medeiros, 19 Pandev, 16 Galabinov). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Veloso, Pandev. Indisponibili: Izzo, Pereira, Laxalt, Migliore, Rigoni. Fiorentina (4-3-1-2): 57 Sportiello, 76 Bruno Gaspar, 20 Pezzella, 4 Milenkovic, 3 Biraghi, 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout, 8 Saponara, 9 Simeone, 25 Chiesa. (97 Dragowski, 22 Cerofolini, 15 Maxi Olivera, 51 Hristov, 19 Cristoforo, 14 Dabo, 26 Ranieri, 10 Eysseric, 28 Gil Dias, 11 Falcinelli, 77 Thereau). All.: Pioli. Squalificati: Laurini. Diffidati: Veretout, Vitor Hugo. Indisponibili: Lo Faso, Vitor Hugo. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Quote Snai: 3,80; 3,40; 2,00.

Spal-Benevento. Spal (3-5-2): 1 Gomis, 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe, 14 Mattiello, 88 Grassi, 25 Everton Luiz, 19 Kurtic, 33 Costa, 7 Antenucci, 43 Paloschi. (17 Poluzzi, 92 Marchegiani, 5 Simic, 21 Salamon, 16 Esposito, 24 Vitale, 18 Schiavon, 9 Bonazzoli, 28 Schiattarella, 85 Dramè, 12 Konatè, 10 Floccari). All.: Semplici. Indisponibili: Borriello, Meret, Viviani, Lazzari, Vaisanen. Squalificati: nessuno Diffidati: Salamon, Costa, Lazzari, Cionek, Everton Luiz, Vicari Benevento (3-4-3) 81 Puggioni, 23 Venuti, 6 Djimsiti, 29 Billong, 83 Sagna, 14 Viola, 30 Sandro, 3 Letizia, 26 Parigini, 11 Coda, 33 Iemmello. Allenatore De Zerbi A disposizione: 22 Brignoli, 18 Gyamfi, 2 Rutjens, 91 Sparandeo, 4 Del Pinto, 60 Sanogo, 25 Diabatè. Indisponibili: Antei, Memushaj, D'Alessandro, Costa, Guilherme, Djuricic, Lombardi, Tosca Squalificati: Lucioni, Cataldi, Brignola Arbitro: Guida di Torre Annunziata Quote Snai: 1,50; 4,25; 6,25

Sassuolo-Sampdoria. Sassuolo (3-5-2): 47 Consigli, 5 Lemos, 15 Acerbi, 13 Peluso, 98 Adjapong, 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan, 26 Rogerio, 25 Berardi, 16 Politano. (77 Pegolo, 39 Dell'Orco, 55 Letschert, 6 Mazzitelli, 8 Biondini, 12 Sensi, 22 Frattesi, 29 Cassata, 10 Matri, 17 Pierini, 30 Babacar, 90 Ragusa). All.: Iachini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Missiroli, Magnanelli, Duncan, Mazzitelli, Peluso Indisponibili: Goldaniga, Lirola. Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 3 Andersen, 7 Sala, 8 Barreto, 34 Torreira, 18 Praet, 90 Ramirez, 9 Caprari, 27 Quagliarella (72 Belec, 92 Tozzo, 13 Ferrari, 19 Regini, 17 Strinic, 28 Capezzi, 16 Linetty, 41 Verre, 14 Stijepovic, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ferrari, Barreto, Linetty, Caprari, Praet. Indisponibili: Murru, Alvarez, Zapata. Arbitro: La Penna di Roma Quote Snai: 2,30; 3,30; 3,10