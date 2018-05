DIRETTA RISULTATI Serie A: in campo Juventus Bologna 2-1 LIVE

In campo Juventus-Bologna 2-1 LIVE

KHEDIRA AL 19'

Juventus-Bologna 1-1 : 6' st, cross tagliato di Cuadrado, clamoroso svarione di De Maio che, tentando di spazzare, la devia in rete

: 6' st, cross tagliato di Cuadrado, clamoroso svarione di De Maio che, tentando di spazzare, la devia in rete Juventus-Bologna 0-1: al 27' pt, Verdi trasforma un rigore assegnato per fallo di Rugani su Crisetig dopo un pasticcio di Buffon.

Juventus in campo con Buffon, Cuadrado, Barzagli, Rugani, Asamoah, Khedira, Marchisio, Matuidi, Dybala, Higuain, Alex Sandro. Bologna con Mirante, De Maio, Romagnoli, Krafth, Mbaye, Nagy, Crisetig, Poli, Keita, Verdi, Avenatti.

Battere il Bologna per "compiere un altro passo" verso il settimo scudetto e non complicare la preparazione alla finale di Coppa Italia con il Milan. Il comandamento di Allegri alla vigilia della sfida della Juventus con gli emiliani, terzultimo turno di campionato, è inequivocabile: "Dobbiamo vincere altrimenti ci incasiniamo di nuovo, dobbiamo fare tesoro di quello che abbiamo passato e lasciato per strada". Dagli errori di Crotone alle polemiche per l'arbitraggio di Orsato. "In Italia ci piace fare un po' di commedia e in settimana è stata fatta una commedia un po' lunga", taglia corto il tecnico bianconero. Le polemiche non sembrano aver lasciato scorie. "L'unica cosa che conta in questo momento è arrivare al settimo Scudetto e alla Coppa Italia", osserva Allegri, che sgombra il campo anche dai dubbi sul suo futuro. "Sono legato alla Juventus, qui sto benissimo", ancora di più se, appunto, riuscirà nell'impresa di mettere le mani sullo scudetto e sulla quarta Coppa Italia consecutiva.